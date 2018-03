BARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 6 Puglia 03 all’uninominale della Camera. Ha vinto Emanuele Scagliusi (M5s).

Scagliusi è uno dei candidati coinvolti nello scandalo Rimborsopoli dei 5 Stelle, scoperchiato dalle Iene. Emanuele Scagliusi, già parlamentare nella scorsa legislatura, è accusato di aver sottratto mille euro alle somme da restituire al Movimento nell’agosto 2017.

La sua possibile espulsione è ora al vaglio del collegio dei probiviri. Intanto lui però si è giustificato: “Ho preso in prestito mille euro dei soldi a mia disposizione per dei controlli medici sulla mia persona che volevo rimanessero nascosti ai miei cari”. E ha rivendicato: “Ad oggi ho restituito più di 223mila euro sul fondo del Microcredito per le piccole e medie imprese. Ho modificato la cifra sulla distinta del bonifico. Questa è la vera leggerezza fatta e di cui chiedo profondamente scusa”.

Il collegio di Monopoli, dove era candidato, pare averlo perdonato: è avanti a tutti con 70,772 voti, cioè il 44,19 per cento.

Scrutinate 282 sezioni su 282.

CANDIDATO/LISTE VOTI %

—————————————————————-

SCAGLIUSI EMANUELE 76.772 45,2

– MOVIMENTO 5 STELLE 73.031 44,9

ALTIERI TRIFONE 54.435 32,0

– FORZA ITALIA 32.367 19,9

– LEGA 10.952 6,7

– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.859 3,6

– NOI CON L’ITALIA – UDC 3.736 2,3

NAPOLETANO MARILU’ 26.979 15,9

– PARTITO DEMOCRATICO 21.820 13,4

– +EUROPA 2.444 1,5

– ITALIA EUROPA INSIEME 1.128 0,7

– CIVICA POPOLARE LORENZIN 409 0,2

CANDELA ANNA MARIA 6.825 4,0

– LIBERI E UGUALI 6.237 3,8

BASTA VALENTINA 1.329 0,8

– POTERE AL POPOLO! 1.235 0,8

FANIZZI MIRCO 889 0,5

– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 826 0,5

IPPOLITO PIETRO COSIMO 791 0,5

– CASAPOUND ITALIA 744 0,4

NESTA DANILO 635 0,4

– PARTITO COMUNISTA 587 0,4

MITROTTI MICHELE LUCIO VITO 502 0,3

– ITALIA AGLI ITALIANI 462 0,3

GALLONE ANNA 326 0,2

– 10 VOLTE MEGLIO 297 0,2

SIBILIA FRANCESCO PAOLO 277 0,2

– PARTITO VALORE UMANO 260 0,2

MARSALA MARGHERITA 102 0,1

– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 90 0,0