BARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 15 Puglia 04 all’uninominale della Camera. Ha vinto Antonio Tasso (M5s).

Tasso, candidato alla Camera nel collegio di Cerignola-Manfredonia, è uno degli 8 nomi che il candidato premier Luigi Di Maio ha consegnato ai probiviri per chiederne l’espulsione dal Movimento. Motivo? Non ha rivelato una condanna in primo grado risalente al 2008.

Antonio Tasso fu accusato di aver “duplicato abusivamente o riprodotto a fini di lucro 308 cd per videogiochi e 57 cd musicali”. Lui però si era difeso sostenendo che il suo casellario giudiziario era immacolato poiché la vicenda si concluse con un’archiviazione, dice lui. Pena sospesa, che è ben altra cosa dice Michele Bordo, l’avversario del Pd che per primo ha svelato la grana.

Tutto ciò però non ha impedito a Tasso di portare a casa 50.491 voti pari al 43,80 per cento.

Scrutinate 226 sezioni su 226.

CANDIDATO/LISTE VOTI %

—————————————————————-

TASSO ANTONIO 50.491 43,8

– MOVIMENTO 5 STELLE 48.693 43,7

GATTA GIACOMO DIEGO DETTO GIANDIEGO 39.536 34,3

– FORZA ITALIA 24.285 21,8

– LEGA 7.524 6,8

– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 4.251 3,8

– NOI CON L’ITALIA – UDC 2.260 2,0

BORDO MICHELE 19.718 17,1

– PARTITO DEMOCRATICO 16.550 14,9

– CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.398 1,2

– +EUROPA 783 0,7

– ITALIA EUROPA INSIEME 308 0,3

D’ONOFRIO MICHELA 2.431 2,1

– LIBERI E UGUALI 2.306 2,1

TERLIZZI GIUSEPPE 839 0,7

– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 796 0,7

FRANZI SAVINO 664 0,6

– POTERE AL POPOLO! 627 0,6

PRENCIPE GIUSEPPE 543 0,5

– ITALIA AGLI ITALIANI 529 0,5

TRICARICO MATTEO 431 0,4

– CASAPOUND ITALIA 418 0,4

CUSTODE GIUSEPPE 392 0,3

– PARTITO VALORE UMANO 382 0,3

LORUSSO FELICIANO 149 0,1

– 10 VOLTE MEGLIO 137 0,1

TIRITIELLO ANNAMARIA 66 0,0

– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 61 0,0