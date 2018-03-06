Puglia 04, collegio 4: risultati definitivi uninominale Camera. Giuseppe D’Ambrosio eletto
Pubblicato il 6 marzo 2018 16:05 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 16:05
BARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 4 Puglia 04 all’uninominale della Camera. Ha vinto Giuseppe D’Ambrosio (M5s).
Scrutinate 296 sezioni su 296.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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D’AMBROSIO GIUSEPPE 73.648 49,0
– MOVIMENTO 5 STELLE 69.501 49,1
VENTOLA FRANCESCO 46.570 31,0
– FORZA ITALIA 28.229 19,9
– LEGA 7.404 5,2
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.085 3,6
– NOI CON L’ITALIA – UDC 3.610 2,5
CARACCIOLO FILIPPO 22.124 14,7
– PARTITO DEMOCRATICO 18.387 13,0
– +EUROPA 1.171 0,8
– ITALIA EUROPA INSIEME 602 0,4
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 304 0,2
DE MARI LUCIA 3.771 2,5
– LIBERI E UGUALI 3.384 2,4
PARISI MICHELA 952 0,6
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 906 0,6
MATTEUCCI COSIMO DAMIANO 946 0,6
– POTERE AL POPOLO! 860 0,6
DARGENIO CRISTINA 857 0,6
– CASAPOUND ITALIA 819 0,6
RIZZI MICHELE CRISTIAN 587 0,4
– PARTITO VALORE UMANO 529 0,4
MASSARO VITTORIA EMANUELA 550 0,4
– ITALIA AGLI ITALIANI 532 0,4
MASCOLO OLGA 236 0,2
– 10 VOLTE MEGLIO 205 0,1
DE MARINIS CONCETTA 97 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 91 0,1