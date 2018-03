ROMA – Quando sono stati ripartiti 607 seggi su 630 in base ai risultati delle elezioni politiche, pubblichiamo di seguito il dettaglio, partito per partito, coalizione per coalizione, del numero di seggi ottenuti alla Camera dei deputati, il numero dei voti, la percentuale ottenuta. La maggioranza assoluta è a 316 seggi per la Camera.

Il numero dei seggi corrispondenti ai rappresentanti del popolo eletti è il risultato del meccanismo elettorale (Rosatellum) che per due terzi assegna i collegi in modo proporzionale e per l’altro terzo (232 collegi) secondo la logica maggioritaria dei collegi uninominali dove il seggio è assegnato a chi prende un voto in più degli altri contendenti. (dati del Ministero degli Interni)

Movimento 5 Stelle: 221 seggi (10.727.567 voti, 32,68%)

Centrodestra: 260 seggi (12.147.611 voti, 37%).

Nella coalizione i seggi sono così distribuiti: 109 uninominali, Lega 73 seggi (5.691.921 voti, 17,37%); Forza Italia 59 seggi (4.590.774 voti, 14,01%), Fratelli d’Italia 19 seggi (1.426.564 voti, 4,35%), Noi con l’Italia non ha superamento lo sbarramento.

Centrosinistra: 112 seggi (7.502.056 voti, 22,85%).

Nella coalizione i seggi sono così distribuiti: 24 uninominali, Partito Democratico 86 seggi (7.502.056 voti, 18,72%); Svp 2 seggi; +Europa e altre tre liste non hanno superato lo sbarramento.

Liberi e Uguali: 14 seggi (1.113.969 voti, 3,39%).

Potere al Popolo: 372.022 voti, 1,13%, nessun seggio.

Casapound: 312.192 voti, 0,95%, nessun seggio.

Il popolo della Famiglia: 219.535 voti, 0,66%, nessun seggio. Seguono altre liste minori.