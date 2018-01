ROMA – Sono state ufficializzate le candidature per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. A Roma sono undici i collegi uninominali alla Camera, cinque per il Senato. Di seguito l’elenco delle sfide, collegio per collegio, alla Camera e al Senato.

Ecco l’elenco dei collegi e dei candidati per i collegi uninominali della Camera:

Roma 1 Trionfale: Paolo Gentiloni (Partito Democratico), Angiolino Cirulli (Movimento 5 Stelle), Luciano Ciocchetti (Centrodestra) e Simone Di Stefano (Casapound).

Roma 2 Montesacro: Marianna Madia (Partito Democratico), Claudia Giacchetti (Movimento 5 Stelle) e Maria Teresa Bellucci (Centrodestra).

Roma 3 Castel Giubileo: Lorenza Bonaccorsi (Partito Democratico), Annagrazia Calabria (Centrodestra), Riccardo De Angelis (Movimento 5 Stelle) e Alfredo D’Attorre (Liberi e Uguali).

Roma 4 Collatino: Renata Polverini (Centrodestra), Cesare San Mauro (Partito Democratico) e Massimiliano De Toma (Movimento 5 Stelle).

Roma 5 Torre Angela: Matteo Orfini (Partito Democratico), Lorenzo Fioramonti (Movimento 5 Stelle) e Barbara Mannucci (Centrodestra).

Roma 6 Tuscolano: Fabio Rampelli (Centrodestra), Felice Mariani (Movimento 5 Stelle) e Ileana Argentin (Partito Democratico).

Roma 8 Ardeatino: Davide Bordoni (Centrodestra), Patrizia Prestipino (Partito Democratico) e Daniele Piva (Movimento 5 Stelle).

Roma 9 Fiumicino e Ostia: Emilio Carelli (Movimento 5 Stelle), Tobia Zevi (Partito Democratico) e Domenico Menorello (Centrodestra).

Ecco l’elenco dei collegi e dei candidati per i collegi uninominali del Senato:

Roma 1 Gianicolense: Emma Bonino (Centrosinistra), Federico Iadicicco (Centrodestra), Claudio Consoli (Movimento 5 Stelle) e Mario Adinolfi (Popolo della Famiglia).

Roma 2 Tuscolano: Paola Taverna (Movimento 5 Stelle), Oreste Pastorelli (Centrosinistra) e Maria Grazia Cacciamani (Centrodestra).

Roma 3 Portuense: Paola Binetti (Centrodestra), Mauro Vaglio (Movimento 5 Stelle) e Pina Maturani (Partito Democratico).

La mappa dei collegi:

ELEZIONE CAMERA DEI DEPUTATI: TERRITORIO COLLEGI UNINOMINALI

Collegio uninominale Lazio 1 – 01 Roma-Quartiere Trionfale

Rione Monti, Rione Trevi, Rione Colonna, Rione Campo Marzio, Rione Ponte, Rione Parione, Rione Regola, Rione Sant’Eustachio, Rione Pigna, Rione Campitelli, Rione Sant’Angelo, Rione Ripa, Rione Borgo, Rione Esquilino, Rione Ludovisi, Rione Sallustiano, Rione Castro Pretorio, Rione Celio, Rione San Saba, Rione Testaccio, Rione Trastevere, Trionfale, Rione Prati, Flaminio, Quartiere Della Vittoria.

Collegio uninominale Lazio 1 – 02 Roma-Quartiere Montesacro

Parioli, Pinciano, Salario, Trieste, Nomentano, Montesacro, Tor di Quinto.

Collegio uninominale Lazio 1 – 03 Zona Castel Giubileo

Val Melaina, Castel Giubileo, Marcigliana, Tor San Giovanni, Settecamini,Casal Boccone, Santa Maria di Galeria, Suburbio Tor di Quinto, La Storta, Cesano, Tomba di Nerone, La Giustiniana, Isola Farnese, Grottarossa, Labaro, Prima Porta, Polline-Martignano, Ottavia, Suburbio Della Vittoria.

Collegio uninominale Lazio 1 – 04 Quartiere Collatino

San Basilio, Pietralata, Montesacro Alto, Ponte Mammolo, Collatino, Tor Cervara, Tor Sapienza, Acqua Vergine, Lunghezza, San Vittorino.

Collegio uninominale Lazio 1 – 05 Torre Angela

Tiburtino, Prenestino-Labicano, Prenestino-Centocelle, Alessandrino, Torre Spaccata, Torre Angela, Borghesiana.

Collegio uninominale Lazio 1 – 06 Quartiere Tuscolano

Tuscolano, Don Bosco, Appio‐Claudio, Torre Maura, Appio‐Pignatelli.

Collegio uninominale Lazio 1 – 07 Pomezia

Capannelle, Torrenova, Torre Gaia, Casal Morena, Aeroporto di Ciampino, Torricola, Cecchignola, Castel di Leva, Vallerano, Tor de’ Cenci, Fonte Ostiense, Castel di Decima.

Città metropolitana Roma Capitale

Ciampino, Pomezia.

Collegio uninominale Lazio 1 – 08 Quartiere Ardeatino

Appio‐Latino, Ardeatino, Giuliano Dalmata, Ostiense, Quartiere Europa, Torrino, Zona Mezzocammino.

Collegio uninominale Lazio 1 – 09 Roma‐Fiumicino

Lido di Castel Fusano, Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia Levante, Castel Porziano, Castel di Guido, Castel Fusano, Casal Palocco, Acilia Nord, Acilia Sud, Ostia Antica, Ponte Galeria.

Città metropolitana Roma Capitale

Fiumicino

Collegio uninominale Lazio 1 – 10 Quartiere Gianicolense

Portuense, Suburbio Portuense, Gianicolense, Aurelio, Magliana Vecchia, Tor di Valle.

Collegio uninominale Lazio 1 – 11 Quartiere Primavalle

Suburbio Gianicolense, Suburbio Aurelio, Casalotti, Suburbio Trionfale, Primavalle, La Pisana.

ELEZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA: TERRITORIO COLLEGI UNINOMINALI

Collegio uninominale Lazio – 01 Roma‐Quartiere Gianicolense

Rione Borgo, Rione Campitelli, Rione Campo Marzio, Rione Castro Pretorio, Rione Celio, Rione Colonna, Rione Esquilino, Rione Ludovisi, Rione Monti, Rione Parione, Rione Pigna, Rione Ponte, Rione Prati, Rione Regola, Rione Ripa, Rione Sallustiano, Rione San Saba, Rione Sant’Angelo, Rione Sant’Eustachio, Rione Testaccio, Rione Trastevere, Rione Trevi, Aurelio, Quartiere Della Vittoria, Flaminio, Gianicolense, Montesacro, Nomentano, Parioli, Pinciano, Salario, Tor di Quinto, Trieste, Trionfale.

Collegio uninominale Lazio – 02 Roma‐Quartiere Tuscolano

Alessandrino, Appio‐Claudio, Appio‐Pignatelli, Don Bosco, Prenestino‐Centocelle, Prenestino‐Labicano, Tiburtino, Tuscolano, Borghesiana, Torre Angela, Torre Maura, Torre Spaccata.

Collegio uninominale Lazio – 03 Roma‐Quartiere Portuense

Appio‐Latino, Ardeatino, Eur, Giuliano Dalmata, Ostiense, Portuense, Primavalle, Suburbio Aurelio, Suburbio Gianicolense, Suburbio Portuense, Suburbio Trionfale, Casalotti, La Pisana, Magliana Vecchia, Mezzocammino, Tor di Valle, Torrino.

Collegio uninominale Lazio – 04 Roma‐Quartiere Collatino

Collatino, Montesacro Alto, Pietralata, Ponte Mammolo, San Basilio, Suburbio Della Vittoria, Suburbio Tor di Quinto, Acqua Vergine, Casal Boccone, Castel Giubileo, Cesano, Grottarossa, Isola Farnese, La Giustiniana, La Storta, Labaro, Lunghezza, Marcigliana, Ottavia, Polline Martignano, Prima Porta, San Vittorino, Santa Maria di Galeria, Settecamini, Tomba di Nerone, Tor Cervara, San Giovanni, Tor Sapienza, Val Melaina

Collegio uninominale Lazio – 08 Roma ‐ Fiumicino

Lido di Castel Fusano, Lido di Ostia Levante, Lido di Ostia Ponente, Acilia Nord, Acilia Sud, Aeroporto di Ciampino, Capannelle, Casal Morena, Casal Palocco, Castel di Decima, Castel di Guido, Castel di Leva, Castel Fusano, Castel Porziano, Cecchignola, Fonte Ostiense, Ostia Antica, Ponte Galeria, Tor de’ Cenci, Torre Gaia, Torrenova, Torricola, Vallerano.