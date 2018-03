ROMA – Sembra uno scherzo invece è tutto vero. Questa mattina il segretario della Lega Matteo Salvini ha incontrato tutti i parlamentari eletti nelle elezioni del 4 marzo. La prima cosa che è stata chiesta agli increduli parlamentari è stata quella di consegnare i telefonini, tutti rigorosamente imbustati etichettati e conservati per evitare che venissero fatte foto, video o registrato qualche audio. Insomma nulla di quello che sarebbe stato detto doveva uscire dalla stanza dell’assemblea. E così è stato, anche se a dire dei neoletti non è stato detto nulla di particolare, unica nota degna di rilievo riguarda gli assistenti parlamentari: saranno scelti dal partito.

Per essere più precisi sono stati chiesti i curricula che dovranno essere presentati al partito che deciderà poi se i candidati saranno degno o meno di occupare il ruolo. Una decisione un po’ particolare ma che probabilmente vuole tutelare i gruppi parlamentari della Lega da spiacevoli situazioni che si sono verificate nella scorsa legislatura in altri partiti in cui venivano nominati assistenti, fratelli, cognati cugini e fidanzati.

Il Movimento 5 Stelle in questo è stato maestro di vita. Davanti ai microfoni Salvini invece ha detto “Credo poco ai governi a tempo per fare una o due riforme. O c’è un governo che può governare o la parola torna agli italiani. Se il programma è buono, ai figli si aggiungono altri figli. Qualcuno ha l’ansia di prestazione – dice il leader del Carroccio- io vado al governo solo e soltanto se posso rispettare il programma. Qualcuno non ha voluto il premio di coalizione. Io la farei domattina una legge elettorale che dà il premio a chi ha la maggioranza, ma credo poco ai governi a tempo telecomandati da Bruxelles o c’è un governo che fa le cose o la parola torna agli italiani”.