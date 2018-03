CAGLIARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 1 Sardegna 01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Andrea Mura (M5s).

Mura, noto velista e skipper dell’open 50 “Vento di Sardegna” è stato uno dei componenti del team “Il Moro di Venezia” nel 1989, con il quale ha vinto due campionati del mondo e una Louis Vuitton Cup. Mura, è stato anche il primo italiano a vincere la leggendaria regata in solitario Route du Rhum.

Nel collegio di Cagliari, Mura ha battuto i candidati di Forza Italia Ugo Cappellacci e centrosinistra, Luciano Uras, con il 38,4% di preferenze. Ora, è proprio il caso di dirlo, viaggia a gonfie vele verso il Parlamento. La sua barca ora non è Vento di Sardegna ma il Movimento 5 stelle.

Anche sul suo nome non sono mancate le solite polemiche. Mura non ha mai nascosto – lo ha scritto e raccontato anche nel suo libro – di essersi rivolto in passato alle istituzioni per cercare una sponda per le sue imprese.

Spiegando nelle pagine del suo lavoro per filo e per segno tutti i passaggi – anche burocratici e finanziari – che si devono percorrere. “Ho sempre detto che la difficoltà maggiore non era partecipare alla regata ma era quella di arrivare alla linea di partenza”, ha spiegato. Mura velista in Parlamento. E D’Alema (noto appassionato di vela, ndr)?. “Se lo incontrassi – sorride – gli stingerei la mano e lo inviterei a salire a bordo con me. Il mare separa, ma il mare unisce”.

Scrutinate 305 sezioni su 305.

CANDIDATO/LISTE VOTI %

MURA ANDREA 60.442 38,4

– MOVIMENTO 5 STELLE 57.233 38,1

CAPPELLACCI UGO 51.318 32,6

– FORZA ITALIA 23.594 15,7

– LEGA 17.369 11,6

– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 7.039 4,7

– NOI CON L’ITALIA – UDC 2.243 1,5

URAS LUCIANO 30.482 19,4

– PARTITO DEMOCRATICO 21.949 14,6

– +EUROPA 4.918 3,3

– ITALIA EUROPA INSIEME 1.270 0,8

– CIVICA POPOLARE LORENZIN 677 0,4

MIRASOLA ROBERTO 5.909 3,8

– LIBERI E UGUALI 5.482 3,6

SANNA VALENTINA 2.926 1,9

– AUTODETERMINATZIONE 2.744 1,8

CONTU MATTEO 1.852 1,2

– POTERE AL POPOLO! 1.746 1,2

LECIS EDOARDO 1.664 1,0

– CASAPOUND ITALIA 1.553 1,0

AGUS ALBERTO 1.564 1,0

– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.464 1,0

TROGA CAROLA 802 0,5

– PARTITO COMUNISTA 767 0,5

FARIGU PAOLA 334 0,2

– PARTITO VALORE UMANO 314 0,2