CAGLIARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 1 Sardegna 01 all’uninominale del Senato. Ha vinto Giovanni Marilotti (M5s).

Marilotti, docente, saggista e scrittore è il volto “colto” del Movimento 5 stelle in Sardegna. E’ stato eletto nel collegio uninominale sud per il Senato con il 41,97% delle preferenze, uno dei nove candidati scelti direttamente dallo staff di Luigi Di Maio per le sfide nel maggioritario. A scuola insegna filosofia e come scrittore ha vinto nel 2003 il premio letterario nazionale “Italo Calvino” con l’opera “La quattordicesima commensale”.

Come saggista, invece, ha curato diverse pubblicazioni di carattere storico-politico. Tra le altre, “Italia e Nord Africa” (Carocci editore), e numerosi articoli in riviste internazionali. E’ anche fondatore e presidente dell’associazione culturale Mediterranea che si occupa della storia del Mare nostrum e di cooperazione allo sviluppo.

Dal 2007 al 2010 ha collaborato come documentarista e sceneggiatore per Infochannel Tv Sardinia, curando anche speciali sul festival della letteratura di Gavoi e sul Mediterranean Jazz Expò.

Quanto alle esperienze politiche precedenti, Marilotti è sempre stato un attivista in movimenti ecopacifisti, per il rispetto dei diritti costituzionali, per l’autodeterminazione del popolo sardo. Nel sociale: dal 2014 è consigliere onorario per i minori presso la Corte d’Appello del tribunale di Cagliari. Da anni, infine, collabora con la Fasi (Federazione dei circoli dei sardi in Italia) e con diversi circoli di sardi in Germania, Francia e Argentina.

Scrutinate 637 sezioni su 637.

CANDIDATO/LISTE VOTI %

—————————————————————-

MARILOTTI GIOVANNI 131.082 42,0

– MOVIMENTO 5 STELLE 124.741 41,5

BASCIU MARIA CHIARA 99.635 31,9

– FORZA ITALIA 44.254 14,7

– LEGA 36.357 12,1

– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 13.226 4,4

– NOI CON L’ITALIA – UDC 4.295 1,4

PORRU DANIELA 52.857 16,9

– PARTITO DEMOCRATICO 41.489 13,8

– +EUROPA 6.251 2,1

– ITALIA EUROPA INSIEME 2.224 0,7

– CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.012 0,3

MARCIALIS YURI MARIO 10.977 3,5

– LIBERI E UGUALI 10.098 3,4

PORCELLA PAOLO 6.093 2,0

– AUTODETERMINATZIONE 5.617 1,9

PEDDITZI MARIANGELA 3.240 1,0

– POTERE AL POPOLO! 3.043 1,0

BALLETTO ENRICO 2.725 0,9

– CASAPOUND ITALIA 2.563 0,8

MARRAS CARLO 2.483 0,8

– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2.330 0,8

DELOGU GIOVANNA FRANCESCA 1.934 0,6

– PARTITO COMUNISTA 1.824 0,6

ARGIOLAS MARIA GIUSTINA 974 0,3

– PARTITO VALORE UMANO 924 0,3