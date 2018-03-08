Sardegna 01, collegio 6: risultati definitivi uninominale Camera. Luciano Cadeddu eletto
Pubblicato il 8 marzo 2018 14:51 | Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2018 14:51
CAGLIARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 6 Sardegna 01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Luciano Cadeddu (M5s).
Scrutinate 334 sezioni su 334.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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CADEDDU LUCIANO 62.483 42,3
– MOVIMENTO 5 STELLE 59.815 42,1
LAMPIS GIANNI 46.986 31,8
– FORZA ITALIA 20.315 14,3
– LEGA 16.545 11,6
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 6.768 4,8
– NOI CON L’ITALIA – UDC 2.264 1,6
SOLINAS ANTONIO 25.153 17,0
– PARTITO DEMOCRATICO 21.173 14,9
– +EUROPA 1.981 1,4
– ITALIA EUROPA INSIEME 507 0,4
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 422 0,3
GARAU GIUSEPPE 4.064 2,8
– LIBERI E UGUALI 3.799 2,7
SOLLAI GIANFRANCO 3.667 2,5
– AUTODETERMINATZIONE 3.467 2,4
ONNIS MICHELA 1.303 0,9
– POTERE AL POPOLO! 1.242 0,9
FIERINI MARINA 1.056 0,7
– PARTITO COMUNISTA 1.018 0,7
FIGUS BARBARA 990 0,7
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 934 0,6
AGUS DIANA MARIA 986 0,7
– CASAPOUND ITALIA 941 0,7
TUVERI PIER PAOLO 960 0,6
– PARTITO VALORE UMANO 919 0,6