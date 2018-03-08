Sardegna 02, collegio 4: risultati definitivi uninominale Camera. Mario Perantoni eletto
Pubblicato il 8 marzo 2018 15:26 | Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2018 15:26
CAGLIARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 4 Sardegna 02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Mario Perantoni (M5s).
Scrutinate 294 sezioni su 294.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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PERANTONI MARIO 62.385 44,3
– MOVIMENTO 5 STELLE 59.337 44,3
SALARIS MARIA GRAZIA 39.012 27,7
– FORZA ITALIA 17.314 12,9
– LEGA 14.194 10,6
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 4.548 3,4
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.965 1,5
LAI BACHISIO SILVIO 27.714 19,7
– PARTITO DEMOCRATICO 21.840 16,3
– +EUROPA 2.746 2,0
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 632 0,5
– ITALIA EUROPA INSIEME 376 0,3
CHIRIGONI ANTONELLA 4.252 3,0
– LIBERI E UGUALI 3.942 2,9
COSTA TIZIANA 2.944 2,1
– AUTODETERMINATZIONE 2.785 2,1
FARRIS ANDREA 1.473 1,0
– CASAPOUND ITALIA 1.401 1,0
NUSCIS GIOVANNI 1.196 0,8
– POTERE AL POPOLO! 1.127 0,8
PIPPIA MARIA GRAZIA 767 0,5
– PARTITO COMUNISTA 713 0,5
ATZENI MICHELE 668 0,5
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 623 0,5
IDDA ANGELO 371 0,3
– PARTITO VALORE UMANO 344 0,2