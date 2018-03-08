Sardegna 02, collegio 5: risultati definitivi uninominale Camera. Nardo Marino eletto
Pubblicato il 8 marzo 2018 15:30 | Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2018 15:30
CAGLIARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 5 Sardegna 02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Nardo Marino (M5s).
Scrutinate 290 sezioni su 290.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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MARINO BERNARDO NOTO NARDO 50.299 38,7
– MOVIMENTO 5 STELLE 48.678 38,9
FASOLINO GIUSEPPE 48.295 37,2
– FORZA ITALIA 25.091 20,0
– LEGA 14.744 11,8
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 4.951 4,0
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.459 1,2
BITTU PAOLO 21.860 16,8
– PARTITO DEMOCRATICO 18.743 15,0
– +EUROPA 1.668 1,3
– ITALIA EUROPA INSIEME 620 0,5
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 214 0,2
DORE FRANCESCO 3.264 2,5
– LIBERI E UGUALI 3.115 2,5
MULTINU MARIA NOTA MARIELLA 2.464 1,9
– AUTODETERMINATZIONE 2.353 1,9
PASELLA UGO ROBERTO 918 0,7
– CASAPOUND ITALIA 889 0,7
MACCIONI TIZIANO 916 0,7
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 867 0,7
GAMBA ENZO 778 0,6
– POTERE AL POPOLO! 741 0,6
CARRACOI ANTONELLA 693 0,5
– PARTITO COMUNISTA 672 0,5
PALA MARTA 374 0,3
– PARTITO VALORE UMANO 352 0,3