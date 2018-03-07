Sicilia 01, collegio 3: risultati definitivi uninominale Senato. Francesco Mollame eletto
Pubblicato il 7 marzo 2018 16:53 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 16:53
PALERMO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 3 Sicilia 01 all’uninominale del Senato. Ha vinto Franco Mollame (M5s).
Scrutinate 628 sezioni su 628.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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MOLLAME FRANCESCO DETTO FRANCO 130.699 48,0
– MOVIMENTO 5 STELLE 126.379 47,8
SCILLA ANTONINO 92.887 34,1
– FORZA ITALIA 59.784 22,6
– LEGA 14.172 5,4
– NOI CON L’ITALIA – UDC 9.016 3,4
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 8.460 3,2
RUGGIRELLO PAOLO 32.334 11,9
– PARTITO DEMOCRATICO 27.478 10,4
– +EUROPA 2.172 0,8
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.019 0,4
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 534 0,2
MAGGIO MARIA LEONARDA 7.123 2,6
– LIBERI E UGUALI 6.789 2,6
GUASTELLA SALVATORE 4.256 1,6
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 4.088 1,5
CURRO’ ANTONINO 1.858 0,7
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.790 0,7
FICARRA GIUSEPPE DAVIDE DETTO DAVIDE 1.491 0,5
– POTERE AL POPOLO! 1.402 0,5
RUGGIERO MAURIZIO 1.014 0,4
– CASAPOUND ITALIA 967 0,4
GIORDANO CATERINA 319 0,1
– PARTITO VALORE UMANO 297 0,1
FOTI ELVIRA 201 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 186 0,1