Sicilia 01, collegio 5: risultati definitivi uninominale Senato. Pietro Lorefice eletto
Pubblicato il 7 marzo 2018 16:24 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 16:24
PALERMO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 5 Sicilia 01 all’uninominale del Senato. Ha vinto Pietro Lorefice (M5s).
Scrutinate 550 sezioni su 550.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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LOREFICE PIETRO 92.503 46,7
– MOVIMENTO 5 STELLE 90.129 46,9
CANDURA GIOVANNA 65.315 33,0
– FORZA ITALIA 39.314 20,5
– LEGA 12.324 6,4
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 7.631 4,0
– NOI CON L’ITALIA – UDC 3.891 2,0
PETITTO ANNALISA MARIA 27.678 14,0
– PARTITO DEMOCRATICO 22.057 11,5
– +EUROPA 2.048 1,1
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.777 0,9
– ITALIA EUROPA INSIEME 940 0,5
MAROTTA ANGELO 5.578 2,8
– LIBERI E UGUALI 5.367 2,8
SAUNA SALVATORE 2.468 1,2
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2.367 1,2
MANGIAMELI SANDRA ELISABETTA MARIA 1.215 0,6
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.184 0,6
MURATORE PIETRO 1.034 0,5
– POTERE AL POPOLO! 986 0,5
LIPANI FABIO MARIA ROBERTO 784 0,4
– PARTITO VALORE UMANO 722 0,4
ANGRISANO CARLA 772 0,4
– CASAPOUND ITALIA 738 0,4
MARTORANA VALERIO DOMENICO 337 0,2
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 313 0,2
RIVITUSO ANGELA 258 0,1
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 221 0,1