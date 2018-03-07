Sicilia 02, collegio 6: risultati definitivi uninominale Senato. Grazia D’Angelo eletta
Pubblicato il 7 marzo 2018 16:07 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 16:07
PALERMO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 6 Sicilia 02 all’uninominale del Senato. Ha vinto Grazia D’Angelo (M5s).
Scrutinate 717 sezioni su 717.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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D’ANGELO GRAZIA 115.199 43,0
– MOVIMENTO 5 STELLE 112.469 43,2
PAPATHEU URANIA GIULIA ROSINA 86.292 32,2
– FORZA ITALIA 55.064 21,1
– LEGA 15.736 6,0
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 11.902 4,6
– NOI CON L’ITALIA – UDC 2.855 1,1
D’AMORE FABIO 48.483 18,1
– PARTITO DEMOCRATICO 38.868 14,9
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 3.997 1,5
– +EUROPA 3.360 1,3
– ITALIA EUROPA INSIEME 650 0,2
TIRRITO GAETANO 7.874 2,9
– LIBERI E UGUALI 7.357 2,8
ASTORE GERARDO 1.964 0,7
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.879 0,7
CATANZARO MASSIMILIANO 1.862 0,7
– CASAPOUND ITALIA 1.767 0,7
RUSSO ANNALAURA 1.751 0,6
– POTERE AL POPOLO! 1.651 0,6
GRILLO MONICA 1.559 0,6
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.498 0,6
D’ANGELO GRAZIA 1.320 0,5
– MOVIMENTO 5 STELLE 112.469 43,2
BATTAGLIA ANTONINO 696 0,2
– PARTITO VALORE UMANO 573 0,2
AMENDOLIA GIOVANNI 652 0,2
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 600 0,2
BASCETTA GIANCARLO 221 0,1
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 202 0,1