Sicilia 02, collegio 7: risultati definitivi uninominale Senato. Tiziana Drago eletta
Pubblicato il 8 marzo 2018 10:58 | Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2018 10:58
PALERMO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 7 Sicilia 02 all’uninominale del Senato. Ha vinto Tiziana Drago (M5s).
Scrutinate 598 sezioni su 598.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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DRAGO TIZIANA CARMELA ROSARIA IN STIVALA 120.641 48,0
– MOVIMENTO 5 STELLE 117.407 48,2
ATTAGUILE ANGELO 87.367 34,8
– FORZA ITALIA 55.083 22,6
– LEGA 12.948 5,3
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 9.877 4,0
– NOI CON L’ITALIA – UDC 8.509 3,5
BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO 30.641 12,2
– PARTITO DEMOCRATICO 24.355 10,0
– +EUROPA 1.992 0,8
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 945 0,4
– ITALIA EUROPA INSIEME 511 0,2
MICALI LEO 5.152 2,0
– LIBERI E UGUALI 4.918 2,0
GAMBINO ALESSANDRO 2.059 0,8
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.967 0,8
SCUDERI SALVATORE MARIA ANTONIO DETTO SALVO 1.710 0,7
– POTERE AL POPOLO! 1.631 0,7
SPADAFORA GIUSEPPE 1.552 0,6
– CASAPOUND ITALIA 1.490 0,6
PENNA RENATO 1.478 0,6
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.433 0,6
ALIOTTA FLAVIO 314 0,1
– PARTITO VALORE UMANO 293 0,1
GAMBINA MARIA LUISA 231 0,1
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 217 0,1
FERRARA LUCIA 154 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 151 0,1