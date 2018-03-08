Sicilia 02, collegio 9: risultati definitivi uninominale Senato. Pino Pisani eletto
Pubblicato il 8 marzo 2018 10:51 | Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2018 10:51
PALERMO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 9 Sicilia 02 all’uninominale del Senato. Ha vinto Pino Pisani (M5s).
Scrutinate 674 sezioni su 674.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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PISANI GIUSEPPE DETTO PINO 161.799 53,8
– MOVIMENTO 5 STELLE 155.272 53,5
MUTI MARIELLA 81.952 27,3
– FORZA ITALIA 52.596 18,1
– LEGA 15.708 5,4
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 9.816 3,4
– NOI CON L’ITALIA – UDC 2.523 0,9
FURNARI MARIA ALESSANDRA 40.509 13,5
– PARTITO DEMOCRATICO 33.976 11,7
– +EUROPA 2.797 1,0
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.660 0,6
– ITALIA EUROPA INSIEME 782 0,3
ANTOCI FRANCA 8.060 2,7
– LIBERI E UGUALI 7.474 2,6
ARMINIO GIOVANNA 2.370 0,8
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2.249 0,8
BORGIA MARIA 1.766 0,6
– CASAPOUND ITALIA 1.676 0,6
GIOVANNINI GIOVANNA 1.469 0,5
– POTERE AL POPOLO! 1.369 0,5
MIZZI DOMENICO 1.457 0,5
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.399 0,5
MORSO AMALIA 455 0,2
– PARTITO VALORE UMANO 419 0,1
CORALLO GIOVANNI 349 0,1
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 313 0,1
LA POSATA DANIELA 238 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 217 0,1