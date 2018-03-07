Sicilia 1-02, collegio 6: risultati definitivi uninominale Camera. Giuseppe Chiazzese eletto
Pubblicato il 7 marzo 2018 17:13 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 17:13
PALERMO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 6 Sicilia 1-02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Giuseppe Chiazzese detto Mongiovì (M5s).
Scrutinate 298 sezioni su 298.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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CHIAZZESE GIUSEPPE DETTO MONGIOVI’ 70.112 46,8
– MOVIMENTO 5 STELLE 68.444 46,6
ROMANO FRANCESCO SAVERIO 56.773 37,9
– FORZA ITALIA 36.478 24,8
– LEGA 7.809 5,3
– NOI CON L’ITALIA – UDC 6.840 4,6
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.051 3,4
LO GIUDICE SALVATORE 13.867 9,2
– PARTITO DEMOCRATICO 11.847 8,1
– +EUROPA 1.143 0,8
– ITALIA EUROPA INSIEME 345 0,2
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 254 0,2
LA CORTE SERAFINO 3.827 2,6
– LIBERI E UGUALI 3.687 2,5
FERRANTI FABIO 2.696 1,8
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2.614 1,8
TUMMINELLO FRANCESCA 907 0,6
– POTERE AL POPOLO! 864 0,6
GENDUSA IGNAZIO 767 0,5
– ITALIA AGLI ITALIANI 741 0,5
CERRA CATERINA 482 0,3
– CASAPOUND ITALIA 460 0,3
URSO DANIELE 343 0,2
– PARTITO COMUNISTA 329 0,2