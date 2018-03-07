Sicilia 2-01, collegio 1: risultati definitivi uninominale Camera. Francesco D’Uva eletto
Pubblicato il 7 marzo 2018 16:12 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 16:46
PALERMO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 1 Sicilia 2-01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Francesco D’Uva (M5s).
CAMERA MAG.: SICILIA 2 – 01 C.01; D’UVA ELETTO
Scrutinate 304 sezioni su 304.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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D’UVA FRANCESCO 59.508 44,2
– MOVIMENTO 5 STELLE 58.533 45,1
SIRACUSANO MATILDE 39.736 29,5
– FORZA ITALIA 26.754 20,6
– LEGA 7.048 5,4
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 4.428 3,4
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.048 0,8
NAVARRA PIETRO 25.474 18,9
– PARTITO DEMOCRATICO 21.403 16,5
– +EUROPA 1.573 1,2
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 618 0,5
– ITALIA EUROPA INSIEME 368 0,3
SIRACUSANO GABRIELE 4.849 3,6
– LIBERI E UGUALI 4.504 3,5
D’UVA FRANCESCO 1.573 1,2
– MOVIMENTO 5 STELLE 58.533 45,1
PAGANO ELEONORA 1.092 0,8
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.040 0,8
ABBATE ANDREA 930 0,7
– POTERE AL POPOLO! 890 0,7
SCHINARDI DANIELE 738 0,5
– CASAPOUND ITALIA 697 0,5
DE FRANCISCI AMEDEO 385 0,3
– ITALIA AGLI ITALIANI 363 0,3
VICARIO SALVATORE 345 0,2
– PARTITO COMUNISTA 321 0,2
ANTONAZZO GAETANO 113 0,1
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 101 0,1