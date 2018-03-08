Sicilia 2-02, collegio 4: risultati definitivi uninominale Camera. Giulia Grillo eletta
Pubblicato il 8 marzo 2018 11:47 | Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2018 11:47
PALERMO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 4 Sicilia 2-02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Giulia Grillo (M5s).
Scrutinate 286 sezioni su 286.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
—————————————————————-
GRILLO GIULIA 69.001 46,3
– MOVIMENTO 5 STELLE 66.575 46,5
CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO
CATANOSO 52.750 35,4
– FORZA ITALIA 37.229 26,0
– LEGA 7.473 5,2
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.738 4,0
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.611 1,1
D’AGOSTINO NICOLA 18.771 12,6
– PARTITO DEMOCRATICO 13.711 9,6
– +EUROPA 1.313 0,9
– ITALIA EUROPA INSIEME 665 0,5
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 564 0,4
RICCIOLI MATILDE 3.493 2,3
– LIBERI E UGUALI 3.273 2,3
STRANO FRANCESCO 1.130 0,8
– POTERE AL POPOLO! 1.079 0,8
ADONIA MASSIMO 1.065 0,7
– CASAPOUND ITALIA 1.033 0,7
RACITI ALFIO 1.043 0,7
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 994 0,7
SETTINERI MARIO CARMELO 813 0,5
– ITALIA AGLI ITALIANI 786 0,5
CALI’ ORAZIO PATRIZIO FELICE 518 0,3
– PARTITO COMUNISTA 497 0,3
VECCHIO ERASMO 296 0,2
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 286 0,2
CACCAMO LUCIO GIORGIO 210 0,1
– PARTITO VALORE UMANO 198 0,1