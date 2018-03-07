Sicilia 2-02, collegio 5: risultati definitivi uninominale Camera. Laura Paxia eletta
Pubblicato il 7 marzo 2018 16:37 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 16:38
PALERMO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 5 Sicilia 2-02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Laura Paxia (M5s).
Scrutinate 336 sezioni su 336.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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PAXIA MARIA LAURA DETTA LAURA 67.712 47,6
– MOVIMENTO 5 STELLE 64.857 47,2
MESSINA MANLIO 46.477 32,7
– FORZA ITALIA 30.508 22,2
– LEGA 6.659 4,8
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 6.503 4,7
– NOI CON L’ITALIA – UDC 2.020 1,5
BERRETTA GIUSEPPE 19.299 13,6
– PARTITO DEMOCRATICO 16.058 11,7
– +EUROPA 1.827 1,3
– ITALIA EUROPA INSIEME 409 0,3
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 325 0,2
CHIARAMONTE MARIA 3.534 2,5
– LIBERI E UGUALI 3.271 2,4
MANCUSO PIETRO VINCENZO SALVATORE DETTO
PIERO 1.488 1,0
– POTERE AL POPOLO! 1.409 1,0
RIZZOTTO FRANCESCA 1.195 0,8
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.137 0,8
REALE PIERLUIGI 1.156 0,8
– CASAPOUND ITALIA 1.047 0,8
MANOLI GIUSEPPE 542 0,4
– ITALIA AGLI ITALIANI 514 0,4
FELTRI EMANUELE 457 0,3
– PARTITO COMUNISTA 414 0,3
SANTORO GIOVANNA ALESSANDRA 248 0,2
– PARTITO VALORE UMANO 238 0,2
ZAPPULLA ROSA EMILIA CARMELA 195 0,1
– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 171 0,1