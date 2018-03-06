Toscana 01, collegio 5: risultati definitivi uninominale Camera. Giorgio Silli eletto
Pubblicato il 6 marzo 2018 14:27 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 14:27
FIRENZE – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 5 Toscana 01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Giorgio Silli (centrodestra).
Scrutinate 267 sezioni su 267.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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SILLI GIORGIO 52.460 34,6
– LEGA 25.975 17,8
– FORZA ITALIA 16.394 11,2
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 6.733 4,6
– NOI CON L’ITALIA – UDC 712 0,5
DELLA VEDOVA BENEDETTO 50.091 33,0
– PARTITO DEMOCRATICO 44.544 30,5
– +EUROPA 3.482 2,4
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 635 0,4
– ITALIA EUROPA INSIEME 622 0,4
EHM YANA CHIARA 37.171 24,5
– MOVIMENTO 5 STELLE 35.794 24,5
MORI LUCA 5.654 3,7
– LIBERI E UGUALI 5.290 3,6
BONACCHI ALESSANDRO 1.735 1,1
– POTERE AL POPOLO! 1.612 1,1
ZANIERI ENRICO 1.476 1,0
– PARTITO COMUNISTA 1.426 1,0
BENIGNI SARA 1.418 0,9
– CASAPOUND ITALIA 1.308 0,9
VITULLI CLAUDIO 1.002 0,7
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 925 0,6
MORI CARLOTTA 616 0,4
– ITALIA AGLI ITALIANI 586 0,4