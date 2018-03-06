Toscana 01, collegio 6: risultati definitivi uninominale Camera. Edoardo Fanucci eletto
Pubblicato il 6 marzo 2018 12:33 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 12:33
FIRENZE – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 1 Toscana 01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Edoardo Fanucci (centrosinistra).
Scrutinate 274 sezioni su 274.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
—————————————————————-
FANUCCI EDOARDO 45.697 31,2
– PARTITO DEMOCRATICO 39.435 28,0
– +EUROPA 3.319 2,4
– ITALIA EUROPA INSIEME 822 0,6
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 443 0,3
CARRARA MAURIZIO 44.968 30,7
– LEGA 27.802 19,7
– FORZA ITALIA 17.509 12,4
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 7.016 5,0
– NOI CON L’ITALIA – UDC 857 0,6
MAGNANI SANDRA 34.624 23,6
– MOVIMENTO 5 STELLE 33.045 23,4
CARRARA MAURIZIO 9.584 6,5
– LEGA 27.802 19,7
– FORZA ITALIA 17.509 12,4
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 7.016 5,0
– NOI CON L’ITALIA – UDC 857 0,6
BENIGNI ARIANNA 5.012 3,4
– LIBERI E UGUALI 4.697 3,3
MIGLIORINI GIULIA 1.864 1,3
– CASAPOUND ITALIA 1.759 1,2
PONTI GIULIA 1.790 1,2
– POTERE AL POPOLO! 1.678 1,2
BARDI ROBERTO 1.546 1,0
– PARTITO COMUNISTA 1.482 1,0
DEL GUERRA ANNA 680 0,5
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 633 0,4
SANSARELLO MARIA GRAZIA 619 0,4
– ITALIA AGLI ITALIANI 594 0,4