Toscana 02, collegio 13: risultati definitivi uninominale Camera. Andrea Romano eletto
Pubblicato il 6 marzo 2018 14:30 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 14:30
FIRENZE – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 13 Toscana 02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Andrea Romano (centrosinistra).
Scrutinate 294 sezioni su 294.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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ROMANO ANDREA 50.760 31,9
– PARTITO DEMOCRATICO 44.635 29,0
– +EUROPA 3.543 2,3
– ITALIA EUROPA INSIEME 915 0,6
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 364 0,2
GASPERINI LORENZO 45.746 28,7
– LEGA 26.219 17,1
– FORZA ITALIA 12.885 8,4
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.205 3,4
– NOI CON L’ITALIA – UDC 510 0,3
LA ROSA GIULIO 44.369 27,9
– MOVIMENTO 5 STELLE 42.303 27,5
PUCCI FABRIZIO 8.120 5,1
– LIBERI E UGUALI 7.531 4,9
BARALE VALENTINA 5.516 3,5
– POTERE AL POPOLO! 5.185 3,4
BERNI CAOLI 2.097 1,3
– PARTITO COMUNISTA 2.032 1,3
GIACCO PAOLA 1.237 0,8
– CASAPOUND ITALIA 1.155 0,8
BUTERA GIROLAMO ANGELO 505 0,3
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 472 0,3
MEZZALANA ALDO 438 0,3
– ITALIA AGLI ITALIANI 406 0,3
SALERNO FRANCESCO 341 0,2
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 316 0,2