FIRENZE – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 3 Toscana 03 all’uninominale della Camera. Ha vinto Roberto Giachetti (centrosinistra).

Il gesto nobile di rinunciare al paracadute del proporzionale lo ha premiato. “Quel paracadute sarebbe per me un vestito sgualcito e stretto, un trapianto di pelle, un cibo avariato. Non lo voglio” aveva scritto su Facebook chiedendo di correre solo all’uninominale nel collegio 10 di Roma, un collegio perso.

Lo hanno parzialmente accontentato: niente proporzionale, ma candidato a Sesto Fiorentino, nella rossa Toscana. Un collegio più facile. In ogni caso i cittadini lo hanno promosso.

Scrutinate 251 sezioni su 251.

CANDIDATO/LISTE VOTI %

—————————————————————-

GIACHETTI ROBERTO 55.303 35,2

– PARTITO DEMOCRATICO 55.076 35,9

– +EUROPA 4.550 3,0

– ITALIA EUROPA INSIEME 1.085 0,7

– CIVICA POPOLARE LORENZIN 579 0,4

AIAZZI MANOLA 39.529 25,1

– LEGA 21.233 13,8

– FORZA ITALIA 11.576 7,5

– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.365 3,5

– NOI CON L’ITALIA – UDC 670 0,4

COFFARI DI GILFERRARO GIROLAMO DETTO ANDREA 37.303 23,7

– MOVIMENTO 5 STELLE 36.435 23,7

PILLOZZI SERENA 10.171 6,5

– LIBERI E UGUALI 9.532 6,2

GIACHETTI ROBERTO 7.124 4,5

– PARTITO DEMOCRATICO 55.076 35,9

– +EUROPA 4.550 3,0

– ITALIA EUROPA INSIEME 1.085 0,7

– CIVICA POPOLARE LORENZIN 579 0,4

BECATTINI ANDREA 3.844 2,4

– POTERE AL POPOLO! 3.622 2,4

CRISTALLO SABRINA 1.772 1,1

– PARTITO COMUNISTA 1.708 1,1

ROMANO CHIARA AMBRA 1.176 0,7

– CASAPOUND ITALIA 1.113 0,7

COLLOTTO LUCIANO 713 0,4

– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 686 0,4

VACCA FRANCESCO 340 0,2

– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 316 0,2