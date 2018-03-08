Umbria 01, collegio 1: risultati definitivi uninominale Camera. Emanuele Prisco eletto
Pubblicato il 8 marzo 2018 14:28 | Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2018 14:28
PERUGIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 1 Umbria 01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Emanuele Prisco (Centrodestra).
Scrutinate 279 sezioni su 279.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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PRISCO EMANUELE 57.997 35,4
– LEGA 29.267 18,5
– FORZA ITALIA 17.002 10,7
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 9.460 6,0
– NOI CON L’ITALIA – UDC 786 0,5
LEONELLI GIACOMO LEONELLO 49.588 30,2
– PARTITO DEMOCRATICO 43.268 27,3
– +EUROPA 3.703 2,3
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 807 0,5
– ITALIA EUROPA INSIEME 570 0,4
GIANNETAKIS PAOLA 41.060 25,0
– MOVIMENTO 5 STELLE 39.079 24,7
MAZZONI ANDREA 5.899 3,6
– LIBERI E UGUALI 5.496 3,5
MARCHINO ISABELLA 2.853 1,7
– POTERE AL POPOLO! 2.721 1,7
RIBECCO ANTONIO LEONARDO 1.736 1,0
– CASAPOUND ITALIA 1.661 1,0
IACONO CLAUDIO 1.621 1,0
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.519 1,0
SALICARI VALENTINA 1.517 0,9
– PARTITO COMUNISTA 1.474 0,9
SALVATORI LEOPOLDO DETTO LEO 869 0,5
– ITALIA AGLI ITALIANI 829 0,5
PRESCIUTTI CINTI MARZIO 379 0,2
– 10 VOLTE MEGLIO 344 0,2
TRIULZI LEONARDO RANIERI 245 0,1
– PARTITO VALORE UMANO 229 0,1
RONCELLA RITA 144 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 137 0,1