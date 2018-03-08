Umbria 01, collegio 3: risultati definitivi uninominale Camera. Raffaele Nevi eletto
Pubblicato il 8 marzo 2018 14:33 | Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2018 14:38
PERUGIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 3 Umbria 01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Raffaele Nevi (Centrodestra).
Scrutinate 373 sezioni su 373.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
—————————————————————-
NEVI RAFFAELE 63.515 37,4
– LEGA 33.193 20,4
– FORZA ITALIA 19.644 12,1
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 8.274 5,1
– NOI CON L’ITALIA – UDC 658 0,4
RICCETTI LUCIO 48.897 28,8
– MOVIMENTO 5 STELLE 46.085 28,3
DAMIANO CESARE 43.081 25,4
– PARTITO DEMOCRATICO 37.686 23,1
– +EUROPA 2.987 1,8
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 591 0,4
– ITALIA EUROPA INSIEME 543 0,3
IANNONI ANTONIO 5.037 3,0
– LIBERI E UGUALI 4.667 2,9
CAPOGROSSI PAOLA 2.622 1,5
– CASAPOUND ITALIA 2.510 1,5
CAMUZZI EMILIANO 2.151 1,3
– POTERE AL POPOLO! 2.015 1,2
CAPPONI BRUNETTI FILIPPO 1.474 0,9
– PARTITO COMUNISTA 1.423 0,9
ESPOSITO DIEGO 1.031 0,6
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 953 0,6
SCARABATTOLI ROBERTA 711 0,4
– ITALIA AGLI ITALIANI 678 0,4
SALVATI FEDERICO 466 0,3
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 412 0,2
BEI ANGELONI STEFANO 318 0,2
– PARTITO VALORE UMANO 301 0,2
BRAVI DANIELE 252 0,1
– 10 VOLTE MEGLIO 222 0,1