Veneto 01, collegio 1: risultati definitivi uninominale Senato. Maria Elisabetta Alberti Casellati eletta
Pubblicato il 7 marzo 2018 12:42 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 12:42
VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 1 Veneto 01 all’uninominale del Senato. Ha vinto Maria Elisabetta Alberti Casellati (Centrodestra).
Scrutinate 528 sezioni su 528.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA 113.628 40,0
– LEGA 73.638 26,9
– FORZA ITALIA 30.804 11,2
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 11.006 4,0
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.554 0,6
NARDIN MARCO 76.734 27,0
– MOVIMENTO 5 STELLE 72.258 26,4
FERRAZZI ANDREA 66.749 23,5
– PARTITO DEMOCRATICO 53.568 19,6
– +EUROPA 8.455 3,1
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.655 0,6
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 895 0,3
MARCON GIULIO 10.263 3,6
– LIBERI E UGUALI 9.584 3,5
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA 5.249 1,8
– LEGA 73.638 26,9
– FORZA ITALIA 30.804 11,2
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 11.006 4,0
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.554 0,6
BAODUZZI GINO 2.436 0,8
– POTERE AL POPOLO! 2.265 0,8
BALDO CATERINA 2.353 0,8
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2.148 0,8
MARCHIORI MAURIZIO 1.976 0,7
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.850 0,7
BOZZA TINO ANDREA 1.947 0,7
– CASAPOUND ITALIA 1.833 0,7
CALLEGARI CORRADO 911 0,3
– GRANDE NORD 867 0,3
CALLEGARI MAURIZIO 636 0,2
– PARTITO VALORE UMANO 590 0,2
BUSETTO ALESSANDRO 578 0,2
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 521 0,2
SARTIN ROSALBA 263 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 238 0,1