Veneto 01, collegio 2: risultati definitivi uninominale Senato. Sonia Fregolent eletta
Pubblicato il 7 marzo 2018 13:04 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 13:04
VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 2 Veneto 01 all’uninominale del Senato. Ha vinto Sonia Fregolent (Centrodestra).
Scrutinate 610 sezioni su 610.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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FREGOLENT SONIA 165.678 50,7
– LEGA 114.176 36,4
– FORZA ITALIA 33.105 10,5
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 12.810 4,1
– NOI CON L’ITALIA – UDC 2.305 0,7
RIVA GLADIS 77.505 23,7
– MOVIMENTO 5 STELLE 72.556 23,1
PUPPATO LAURA 62.761 19,2
– PARTITO DEMOCRATICO 49.663 15,8
– +EUROPA 7.485 2,4
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.783 0,6
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 916 0,3
BACCHETTI ENRICO 7.209 2,2
– LIBERI E UGUALI 6.492 2,1
CONDURSO CARLA 3.025 0,9
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2.779 0,9
SCAPOLAN BETTY 2.587 0,8
– ITALIA AGLI ITALIANI 2.413 0,8
ZANUTTO GIORGIO 2.305 0,7
– CASAPOUND ITALIA 2.140 0,7
LAZZARIN SILVANO 1.829 0,6
– POTERE AL POPOLO! 1.662 0,5
GIURIN PAOLA 1.644 0,5
– GRANDE NORD 1.528 0,5
PERIN GRAZIANO 1.506 0,5
– PARTITO VALORE UMANO 1.402 0,4
GASPARINI CHIARA 545 0,2
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 496 0,2
CALZAVARA ANTONIO 351 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 308 0,1