Veneto 01, collegio 3: risultati definitivi uninominale Senato. Massimo Candura eletto
Pubblicato il 7 marzo 2018 14:33 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 14:37
VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 3 Veneto 01 all’uninominale del Senato. Ha vinto Massimo Candura (Centrodestra).
Scrutinate 504 sezioni su 504.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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CANDURA MASSIMO 140.622 48,9
– LEGA 96.233 34,7
– FORZA ITALIA 29.210 10,5
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 11.039 4,0
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.545 0,6
STORER FRANCO 66.046 23,0
– MOVIMENTO 5 STELLE 61.963 22,3
GIANELLONI ISABELLA 61.914 21,5
– PARTITO DEMOCRATICO 49.885 18,0
– +EUROPA 8.017 2,9
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.261 0,4
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 837 0,3
POZZOBON FAUSTO 6.922 2,4
– LIBERI E UGUALI 6.386 2,3
MEO RAFFAELE 3.079 1,1
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2.856 1,0
MONACO LORENZO 2.141 0,7
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.986 0,7
NAPOLI MARTA 2.051 0,7
– CASAPOUND ITALIA 1.899 0,7
TUNDO LUCIA 1.491 0,5
– POTERE AL POPOLO! 1.370 0,5
GIRARDI LANFRANCO 1.170 0,4
– PARTITO VALORE UMANO 1.101 0,4
TANA GIORGIO 1.138 0,4
– GRANDE NORD 1.057 0,4
D’INTINOSANTE STEFANO 438 0,2
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 390 0,1
BASSAN EMANUELA 310 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 275 0,1