Veneto 02, collegio 5: risultati definitivi uninominale Senato. Antonio De Poli eletto
Pubblicato il 7 marzo 2018 14:19 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 14:19
VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 5 Veneto 02 all’uninominale del Senato. Ha vinto Antonio De Poli (Centrodestra).
Scrutinate 596 sezioni su 596.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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DE POLI ANTONIO 152.482 44,9
– LEGA 93.631 28,7
– FORZA ITALIA 36.942 11,3
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 14.484 4,4
– NOI CON L’ITALIA – UDC 4.224 1,3
ARMELLINI LEOPOLDO 83.472 24,6
– MOVIMENTO 5 STELLE 78.817 24,1
BISATO LUIGI DETTO ALESSANDRO 79.044 23,3
– PARTITO DEMOCRATICO 62.254 19,0
– +EUROPA 10.694 3,3
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.827 0,6
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.533 0,5
ZANONATO FLAVIO 11.015 3,2
– LIBERI E UGUALI 9.904 3,0
OBERTO SILVANA 2.738 0,8
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2.504 0,8
TARQUINI LUIGI 2.723 0,8
– ITALIA AGLI ITALIANI 2.548 0,8
MANTOVANI MORENO 2.501 0,7
– CASAPOUND ITALIA 2.338 0,7
AIT YAHYA ISMAIL 2.120 0,6
– POTERE AL POPOLO! 1.973 0,6
GOTTARDO MARIAMADDALENA 1.301 0,4
– GRANDE NORD 1.208 0,4
FERRARI EMANUELA 1.122 0,3
– PARTITO VALORE UMANO 1.050 0,3
BARRIENTOS GISELA 453 0,1
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 416 0,1
DI COSTANZO MARLENE 325 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 301 0,1