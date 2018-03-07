8 marzo 2018

Veneto 02, collegio 5: risultati definitivi uninominale Senato. Antonio De Poli eletto

di redazione Blitz
Pubblicato il 7 marzo 2018 14:19 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 14:19
Veneto 02, collegio 5: risultati definitivi uninominale Senato. Antonio De Poli eletto

Veneto 02, collegio 5: risultati definitivi uninominale Senato. Antonio De Poli eletto

VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 5 Veneto 02 all’uninominale del Senato. Ha vinto Antonio De Poli (Centrodestra).

Scrutinate 596 sezioni su 596.

CANDIDATO/LISTE VOTI %
—————————————————————-
DE POLI ANTONIO 152.482 44,9
– LEGA 93.631 28,7
– FORZA ITALIA 36.942 11,3
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 14.484 4,4
– NOI CON L’ITALIA – UDC 4.224 1,3

ARMELLINI LEOPOLDO 83.472 24,6
– MOVIMENTO 5 STELLE 78.817 24,1

BISATO LUIGI DETTO ALESSANDRO 79.044 23,3
– PARTITO DEMOCRATICO 62.254 19,0
– +EUROPA 10.694 3,3
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.827 0,6
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.533 0,5

ZANONATO FLAVIO 11.015 3,2
– LIBERI E UGUALI 9.904 3,0

OBERTO SILVANA 2.738 0,8
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2.504 0,8

TARQUINI LUIGI 2.723 0,8
– ITALIA AGLI ITALIANI 2.548 0,8

MANTOVANI MORENO 2.501 0,7
– CASAPOUND ITALIA 2.338 0,7

AIT YAHYA ISMAIL 2.120 0,6
– POTERE AL POPOLO! 1.973 0,6

GOTTARDO MARIAMADDALENA 1.301 0,4
– GRANDE NORD 1.208 0,4

FERRARI EMANUELA 1.122 0,3
– PARTITO VALORE UMANO 1.050 0,3

BARRIENTOS GISELA 453 0,1
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 416 0,1

DI COSTANZO MARLENE 325 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 301 0,1

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