Veneto 02, collegio 6: risultati definitivi uninominale Senato. Niccolò Ghedini eletto
Pubblicato il 7 marzo 2018 13:22 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 13:22
VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 6 Veneto 02 all’uninominale del Senato. Ha vinto Niccolò Ghedini (Centrodestra), storico avvocato di Berlusconi e suo fedelissimo.
Scrutinate 575 sezioni su 575.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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GHEDINI NICCOLO’ 178.948 52,0
– LEGA 122.124 36,7
– FORZA ITALIA 36.658 11,0
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 13.321 4,0
– NOI CON L’ITALIA – UDC 4.140 1,2
GUIDOLIN BARBARA 83.230 24,2
– MOVIMENTO 5 STELLE 78.660 23,6
SANTINI GIORGIO 62.044 18,0
– PARTITO DEMOCRATICO 50.004 15,0
– +EUROPA 6.875 2,1
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.112 0,3
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 991 0,3
MARCON RENATO 6.616 1,9
– LIBERI E UGUALI 6.179 1,8
BIANCHINI LUCIANA 3.362 1,0
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 3.082 0,9
VICARDI GIANPAOLO 2.426 0,7
– CASAPOUND ITALIA 2.283 0,7
TREVISAN ERICA 2.254 0,6
– ITALIA AGLI ITALIANI 2.107 0,6
CAROLLO LUISA 1.749 0,5
– GRANDE NORD 1.621 0,5
GEREMIA REDENTO 1.496 0,4
– POTERE AL POPOLO! 1.385 0,4
MAZZOCATO FABIO MAURO 1.471 0,4
– PARTITO VALORE UMANO 1.399 0,4
FRESCHI MAURIZIO 363 0,1
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 338 0,1
ZOBOLI CLAUDIO 271 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 249 0,1