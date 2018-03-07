Veneto 02, collegio 7: risultati definitivi uninominale Senato. Erika Stefani eletta
Pubblicato il 7 marzo 2018 12:29 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 12:33
VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 7 Veneto 02 all’uninominale del Senato. Ha vinto Erika Stefani (Centrodestra).
Scrutinate 545 sezioni su 545.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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STEFANI ERIKA 122.225 40,6
– LEGA 101.593 34,9
– FORZA ITALIA 28.579 9,8
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 14.697 5,0
– NOI CON L’ITALIA – UDC 3.254 1,1
ZALTRON LILIANA 71.058 23,6
– MOVIMENTO 5 STELLE 66.733 22,9
SBROLLINI DANIELA 59.929 19,9
– PARTITO DEMOCRATICO 48.534 16,7
– +EUROPA 7.115 2,4
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.379 0,5
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 865 0,3
STEFANI ERIKA 28.477 9,4
– LEGA 101.593 34,9
– FORZA ITALIA 28.579 9,8
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 14.697 5,0
– NOI CON L’ITALIA – UDC 3.254 1,1
DOVIGO VALENTINA 6.801 2,2
– LIBERI E UGUALI 6.273 2,2
PATUZZI FRANCESCA 2.753 0,9
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2.519 0,9
NATI PATRIZIA 2.623 0,9
– CASAPOUND ITALIA 2.424 0,8
ZAUSA GIANCARLO 2.112 0,7
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.940 0,7
RUI IRENE 1.882 0,6
– POTERE AL POPOLO! 1.739 0,6
CALGARO GIUSEPPE 1.514 0,5
– GRANDE NORD 1.412 0,5
DE ZORDO CARLA 1.193 0,4
– PARTITO VALORE UMANO 1.124 0,4
GALVANIN ROBERTO 413 0,1
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 376 0,1
REBATO MARIELLA 279 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 248 0,1