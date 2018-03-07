Veneto 02, collegio 8: risultati definitivi uninominale Senato. Paolo Rosato eletto
Pubblicato il 7 marzo 2018 14:00 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 14:00
VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 8 Veneto 02 all’uninominale del Senato. Ha vinto Paolo Tosato (Centrodestra).
Scrutinate 471 sezioni su 471.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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TOSATO PAOLO 115.772 46,2
– LEGA 66.469 27,6
– FORZA ITALIA 26.303 10,9
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 12.298 5,1
– NOI CON L’ITALIA – UDC 7.982 3,3
PERNECHELE GABRIELE MARTINO 56.756 22,7
– MOVIMENTO 5 STELLE 53.897 22,3
ZAGO GIOVANNA 55.288 22,1
– PARTITO DEMOCRATICO 43.227 17,9
– +EUROPA 7.672 3,2
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.387 0,6
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.132 0,5
AMICO VALENTINA 6.734 2,7
– LIBERI E UGUALI 6.205 2,6
FURIA LUCIO 5.731 2,3
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 5.327 2,2
DE NUNZIO ROSA 3.675 1,5
– CASAPOUND ITALIA 3.442 1,4
SANDRIN MARIA CRISTINA DETTA SIORA GINA 1.916 0,8
– GRANDE NORD 1.705 0,7
AMEDEO PIETRO 1.848 0,7
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.728 0,7
STEVANONI CRISTINA 1.622 0,6
– POTERE AL POPOLO! 1.513 0,6
TODARO ANTONELLA 599 0,2
– PARTITO VALORE UMANO 546 0,2
LISE STEFANO 274 0,1
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 249 0,1
MELLA ANDREA 176 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 148 0,1