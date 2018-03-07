Veneto 02, collegio 9: risultati definitivi uninominale Senato. Stefano Bertacco eletto
Pubblicato il 7 marzo 2018 13:56 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 13:56
VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 9 Veneto 02 all’uninominale del Senato. Ha vinto Stefano Bertacco (Centrodestra).
Scrutinate 390 sezioni su 390.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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BERTACCO STEFANO 126.672 54,0
– LEGA 79.314 35,0
– FORZA ITALIA 29.276 12,9
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 10.673 4,7
– NOI CON L’ITALIA – UDC 5.103 2,2
BIANCHETTI MONICA 55.925 23,9
– MOVIMENTO 5 STELLE 52.750 23,3
FACINCANI MAURIZIO 35.814 15,3
– PARTITO DEMOCRATICO 29.542 13,0
– +EUROPA 3.653 1,6
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 752 0,3
– ITALIA EUROPA INSIEME 726 0,3
MANCUSO ROSA 3.671 1,6
– LIBERI E UGUALI 3.401 1,5
CORRADI CLAUDIO 3.434 1,5
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 3.212 1,4
TOMIZIOLI NICOLA 3.278 1,4
– CASAPOUND ITALIA 3.082 1,4
CENTENARI ROBERTA 2.085 0,9
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.965 0,9
SIVIERO BRUNO LEANDRO 1.450 0,6
– GRANDE NORD 1.386 0,6
COMAZIO GUIDO 855 0,4
– POTERE AL POPOLO! 791 0,3
POMARI SABRINA 813 0,3
– PARTITO VALORE UMANO 757 0,3
CASTELLANO ELISABETTA 235 0,1
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 216 0,1
FIORE EDOARDO 151 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 136 0,0