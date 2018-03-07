Veneto 1-01, collegio 3: risultati definitivi uninominale Camera. Ketty Fogliani eletta
Pubblicato il 7 marzo 2018 13:46 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 13:46
VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 3 Veneto 1-01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Ketty Fogliani (Centrodestra).
Scrutinate 241 sezioni su 241.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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FOGLIANI KETTY 65.007 42,7
– LEGA 42.817 29,1
– FORZA ITALIA 15.115 10,3
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 4.670 3,2
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.272 0,9
DALL’ACQUA MARCO 46.581 30,6
– MOVIMENTO 5 STELLE 44.005 30,0
DALLA TOR MARIO 29.715 19,5
– PARTITO DEMOCRATICO 24.803 16,9
– +EUROPA 2.855 1,9
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 856 0,6
– ITALIA EUROPA INSIEME 569 0,4
GUARNIERI FORTUNATO 5.126 3,4
– LIBERI E UGUALI 4.542 3,1
ROSSETTO MELANIA 1.315 0,9
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.241 0,8
RENIER MARCELLO 1.092 0,7
– CASAPOUND ITALIA 1.016 0,7
MENEGATTI GIOVANNA 917 0,6
– POTERE AL POPOLO! 842 0,6
ZENNARO CHIARA 845 0,6
– ITALIA AGLI ITALIANI 793 0,5
PIZZOLATO PAOLO 573 0,4
– GRANDE NORD 533 0,4
ROSSATO CRISTIANO 547 0,4
– PARTITO VALORE UMANO 509 0,3
TOSATO FRANCESCA 423 0,3
– 10 VOLTE MEGLIO 375 0,2
ABRUZZINO FRANCESCO 119 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 107 0,1