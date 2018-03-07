Veneto 1-01, collegio 4: risultati definitivi uninominale Camera. Dimitri Coin eletto
Pubblicato il 7 marzo 2018 15:08 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 15:08
VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 4 Veneto 1-01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Dimitri Coin (Centrodestra).
Scrutinate 182 sezioni su 182.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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COIN DIMITRI 59.520 49,5
– LEGA 42.172 36,6
– FORZA ITALIA 11.676 10,1
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 3.687 3,2
– NOI CON L’ITALIA – UDC 943 0,8
LIBERALATO EVA 31.364 26,1
– MOVIMENTO 5 STELLE 28.874 25,1
FAVERO MATTEO 21.980 18,3
– PARTITO DEMOCRATICO 17.852 15,5
– +EUROPA 2.650 2,3
– ITALIA EUROPA INSIEME 440 0,4
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 294 0,2
BERTOLO MARIO 2.738 2,3
– LIBERI E UGUALI 2.457 2,1
MANTOVANELLI NICOLETTA 1.246 1,0
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.144 1,0
PETTENUZZO SUSANNA 635 0,5
– CASAPOUND ITALIA 584 0,5
CASTELLARO VIRGINIO 563 0,5
– POTERE AL POPOLO! 513 0,4
DI BLASIO GIANNA 549 0,4
– ITALIA AGLI ITALIANI 498 0,4
ZONTA ANNA ELISA 531 0,4
– PARTITO VALORE UMANO 487 0,4
RUFFATO ANNA 504 0,4
– 10 VOLTE MEGLIO 436 0,4
FURLANETTO GIOVANNI 430 0,4
– GRANDE NORD 405 0,4
FAVARO LUCIA 107 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 93 0,1