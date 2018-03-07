Veneto 1-02, collegio 6: risultati definitivi uninominale Camera. Marica Fantuz eletta
Pubblicato il 7 marzo 2018 14:12 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 14:12
VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 6 Veneto 1-02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Marica Fantuz (Centrodestra).
Scrutinate 251 sezioni su 251.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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FANTUZ MARICA 78.147 53,2
– LEGA 54.748 38,8
– FORZA ITALIA 15.637 11,1
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.245 3,7
– NOI CON L’ITALIA – UDC 844 0,6
BOLZAN DANIELA 30.544 20,8
– MOVIMENTO 5 STELLE 28.416 20,1
BARAZZA MARIAROSA 28.681 19,5
– PARTITO DEMOCRATICO 23.142 16,4
– +EUROPA 3.368 2,4
– ITALIA EUROPA INSIEME 556 0,4
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 448 0,3
MARCON DEBORAH 2.931 2,0
– LIBERI E UGUALI 2.692 1,9
VEROI LUIGI WALTER 1.480 1,0
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.386 1,0
DE BORTOLI ANDREA 1.348 0,9
– CASAPOUND ITALIA 1.253 0,9
TREVISAN STEFANIA 869 0,6
– POTERE AL POPOLO! 786 0,6
SONEGO LUCIANO 808 0,6
– ITALIA AGLI ITALIANI 726 0,5
TOMASI LUCA 776 0,5
– PARTITO VALORE UMANO 727 0,5
FIOR LUCIANO 596 0,4
– GRANDE NORD 555 0,4
POLENTES LORENZO 527 0,4
– 10 VOLTE MEGLIO 455 0,3
BELARDINELLI PAOLA 149 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 138 0,1