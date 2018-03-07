Veneto 1-02, collegio 8: risultati definitivi uninominale Camera. Raffaele Baratto eletto
Pubblicato il 7 marzo 2018 14:36 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 14:39
VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 8 Veneto 1-02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Raffaele Baratto (Centrodestra).
Scrutinate 253 sezioni su 253.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
—————————————————————-
BARATTO RAFFAELE 73.142 44,8
– LEGA 49.935 32,0
– FORZA ITALIA 15.067 9,6
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.836 3,7
– NOI CON L’ITALIA – UDC 806 0,5
BERNO GIOVANNA 39.316 24,1
– MOVIMENTO 5 STELLE 36.703 23,5
PIAZZA SILVANO 39.227 24,0
– PARTITO DEMOCRATICO 30.040 19,2
– +EUROPA 5.692 3,6
– ITALIA EUROPA INSIEME 904 0,6
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 587 0,4
CHAIBI SAID 4.627 2,8
– LIBERI E UGUALI 4.223 2,7
DAMIANO LORENZO 1.801 1,1
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.697 1,1
PUPO JACOPO 1.078 0,7
– CASAPOUND ITALIA 997 0,6
BRUNELLO DIEGO 1.066 0,6
– POTERE AL POPOLO! 958 0,6
CRESPI GIOVANNIBATTISTA 873 0,5
– 10 VOLTE MEGLIO 769 0,5
UCCELLO ELISABETTA 845 0,5
– ITALIA AGLI ITALIANI 774 0,5
SANTANGELO GABRIELE 476 0,3
– GRANDE NORD 450 0,3
ERRERA ANDREA 459 0,3
– PARTITO VALORE UMANO 428 0,3
ZANIN PIERRE 179 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 156 0,1