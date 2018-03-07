Veneto 2-01, collegio 3: risultati definitivi uninominale Camera. Alberto Stefani eletto
Pubblicato il 7 marzo 2018 13:40 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 13:40
VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 3 Veneto 2-01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Alberto Stefani (Centrodestra).
Scrutinate 288 sezioni su 288.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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STEFANI ALBERTO 100.714 52,3
– LEGA 66.691 35,8
– FORZA ITALIA 22.694 12,2
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 7.150 3,8
– NOI CON L’ITALIA – UDC 2.464 1,3
ARTONI ALBERTO 48.117 25,0
– MOVIMENTO 5 STELLE 45.229 24,3
ZANETTI ANNA 31.773 16,5
– PARTITO DEMOCRATICO 24.576 13,2
– +EUROPA 3.784 2,0
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.661 0,9
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 617 0,3
MONDINI SARA 3.984 2,1
– LIBERI E UGUALI 3.743 2,0
VECCHI LUCIA 1.874 1,0
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.757 0,9
BELLIZZI FRANCESCA SOFIA 1.532 0,8
– CASAPOUND ITALIA 1.444 0,8
MARZARI EMMA 1.189 0,6
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.116 0,6
GIACHIN ERMANNO 983 0,5
– POTERE AL POPOLO! 906 0,5
ZANCHIN ANTONIO 796 0,4
– GRANDE NORD 729 0,4
PRESSENDO SONIA 735 0,4
– PARTITO VALORE UMANO 698 0,4
MATTEODA EDOARDO 702 0,4
– 10 VOLTE MEGLIO 626 0,3
CAVINATO CARLO MARIA 250 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 218 0,1