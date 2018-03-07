Veneto 2-02, collegio 5: risultati definitivi uninominale Camera. Pierantonio Zanettin eletto
Pubblicato il 7 marzo 2018 12:23 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 12:23
VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 5 Veneto 2-02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Pierantonio Zanettin (Centrodestra).
Scrutinate 262 sezioni su 262.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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ZANETTIN PIERANTONIO 72.712 47,4
– LEGA 47.933 32,4
– FORZA ITALIA 15.583 10,5
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 7.548 5,1
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.801 1,2
BEDIN CATERINA 36.240 23,6
– MOVIMENTO 5 STELLE 33.969 23,0
MAROBIN ALESSANDRA 31.574 20,6
– PARTITO DEMOCRATICO 24.623 16,6
– +EUROPA 4.609 3,1
– ITALIA EUROPA INSIEME 763 0,5
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 479 0,3
PERUFFO BEATRICE 4.213 2,7
– LIBERI E UGUALI 3.858 2,6
RAPPO SEBASTIANO 1.526 1,0
– CASAPOUND ITALIA 1.417 1,0
ZANETTIN PIERANTONIO 1.469 1,0
– LEGA 47.933 32,4
– FORZA ITALIA 15.583 10,5
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 7.548 5,1
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.801 1,2
BIASIOLO KATIA 1.317 0,8
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.239 0,8
AMBROSINI ELENA 1.229 0,8
– POTERE AL POPOLO! 1.121 0,8
BESCHIN DANIELE 1.071 0,7
– ITALIA AGLI ITALIANI 996 0,7
GIORIO PAOLA 739 0,5
– PARTITO VALORE UMANO 683 0,5
MIGLIORANZA RINO 630 0,4
– GRANDE NORD 575 0,4
ROSINI LUCA 619 0,4
– 10 VOLTE MEGLIO 537 0,4
FERRI PAOLA 152 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 131 0,1