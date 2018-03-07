Veneto 2-02, collegio 6: risultati definitivi uninominale Camera. Germano Racchella eletto
Pubblicato il 7 marzo 2018 12:48 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 12:48
VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 6 Veneto 2-02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Germano Racchella (Centrodestra).
Scrutinate 287 sezioni su 287.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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RACCHELLA GERMANO 95.572 52,4
– LEGA 67.265 38,3
– FORZA ITALIA 17.318 9,8
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 7.693 4,4
– NOI CON L’ITALIA – UDC 1.723 1,0
FANTON SABRINA 41.676 22,8
– MOVIMENTO 5 STELLE 39.023 22,2
FILIPPIN ROSANNA 33.575 18,4
– PARTITO DEMOCRATICO 26.372 15,0
– +EUROPA 4.638 2,6
– ITALIA EUROPA INSIEME 593 0,3
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 527 0,3
BERALDIN MAURO 3.898 2,1
– LIBERI E UGUALI 3.528 2,0
FABRIS KATIUSCIA 1.597 0,9
– CASAPOUND ITALIA 1.485 0,8
FASOLI ELENA 1.534 0,8
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.430 0,8
GHIOTTO ILENIA 1.032 0,6
– ITALIA AGLI ITALIANI 971 0,6
PIETRIBIASI RENZO 1.009 0,6
– POTERE AL POPOLO! 919 0,5
FRANCHIN CINZIA 938 0,5
– PARTITO VALORE UMANO 879 0,5
BEGO PAOLO WALTER 807 0,4
– GRANDE NORD 748 0,4
MASIN CHIARA 603 0,3
– 10 VOLTE MEGLIO 521 0,3
MANFRON LAURA 178 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 158 0,1