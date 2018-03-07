Veneto 2-03, collegio 10: risultati definitivi uninominale Camera. Piergiorgio Cortellazzo eletto
Pubblicato il 7 marzo 2018 13:52 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 13:52
VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 10 Veneto 2-03 all’uninominale della Camera. Ha vinto Piergiorgio Cortellazzo (Centrodestra).
Scrutinate 192 sezioni su 192.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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CORTELAZZO PIERGIORGIO 69.605 56,7
– LEGA 45.832 38,8
– FORZA ITALIA 15.062 12,8
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.441 4,6
– NOI CON L’ITALIA – UDC 2.015 1,7
ZANETTI CLARA 27.277 22,2
– MOVIMENTO 5 STELLE 25.645 21,7
GANDINI SILVIO 17.401 14,2
– PARTITO DEMOCRATICO 13.811 11,7
– +EUROPA 1.637 1,4
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 437 0,4
– ITALIA EUROPA INSIEME 277 0,2
FREZZA GLORIA 2.018 1,6
– CASAPOUND ITALIA 1.899 1,6
PERNECHELE SIMONE 1.906 1,6
– LIBERI E UGUALI 1.777 1,5
GHIRLANDA MIRCO 1.753 1,4
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.643 1,4
CAPUZZO EVA 1.226 1,0
– ITALIA AGLI ITALIANI 1.169 1,0
SCAGGIANTE MONICA 629 0,5
– GRANDE NORD 593 0,5
CARLI ENRICO 495 0,4
– POTERE AL POPOLO! 448 0,4
POZZI CRISTINA MARIA ROBERTA 319 0,2
– 10 VOLTE MEGLIO 288 0,2
URBAN ELIANA 93 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 80 0,1