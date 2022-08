Elezioni 2022, – 28 giorni. Guerra, gas, lavoro, caro spesa: la campagna elettorale si infiamma.

Prime (e scontate) scintille al Meeting di Rimini, tradizionale termometro della Politica italiana. Il popolo di Cl ha portato sul palco i big ed è scattato subito un confronto acceso. Il ring romagnolo – quattro leader insieme (Meloni, Letta, Salvini, Lupi) – ha fatto da apripista ad un mese rovente.

I leader sono divisi su tutto. Sulle riforme scambio di “graffi” tra Letta e Meloni. La Russia ha diviso Tajani da Salvini. Conte, non invitato, perché uno “sfasciatutto rancoroso”, ha unito tutti nel prendere le distanze. Indispettito, ha cavalcato la foto del briefing pre-dibattito che ritrae il quartetto sotto un ombrellone accordarsi (così almeno ha interpretato Giuseppi) sulle regole di ingaggio. Sfogo del leguleio:”Siete tutti uguali, io sono diverso “. E siamo solo agli inizi.

I TRE DUELLI PIÙ ATTESI PRIMA DELLE ELEZIONI

Sfide comunque a distanza. Confronti indiretti . Cioè, non si giocheranno il seggio. Così ha voluto il Rosatellum e così sia. Resta la suspence del duello verbale, del combattimento serrato. La contesa aspra ad armi pari. Se ne sentiranno delle belle. Roma e Bologna i ring di maggiore attrazione.Eccoli.

MELONI-ZINGARETTI

A Roma è la sfida più attesa. Incrociano i “guantoni”la presidente di Fratelli d’Italia e il governatore del Lazio (dal 2013) dopo Renata Polverini, nonché ex segretario del Pd prima di Letta. Entrambi corrono nel proporzionale come capilista.

CALENDA-BONINO

Nel collegio uninominale di Roma centro (per un posto in Senato) c’è la sfida fra due ex alleati freschi di rottura: Carlo Calenda, 49 anni, romano doc, ex ministro in due governi (Renzi e Gentiloni), nonno materno celebre (Luigi Comencini, regista anche di De Sica e Gina Lollobrigida), oggi leader di Azione e del Terzo Polo; se la vedrà con Emma Bonino, 74 anni, piemontese, figura di spicco del femminismo italiano, in Politica da mezzo secolo, già nei governi Prodi e Letta , oggi bandiera di +Europa (centrosinistra).

CASINI-SGARBI, MATCH PRE ELEZIONI

Derby tutto emiliano . Di più: derby Bologna-Spal. Scintille assicurate. Casini è in Parlamento da 39 anni (1983). Aveva appena 27 anni quando è entrato sotto lo scudo Dc, oggi ne conta 66. Erano i tempi di Craxi e Nilde Iotti. È candidato per la seconda legislatura di fila in quota Pd. Vittorio Sgarbi,70 anni, ferrarese della più bell’acqua, deputato uscente nonché sindaco di Sutri (Viterbo), 20 libri all’attivo, leader del movimento “Rinascimento”; un partito “all’insegna di cultura, libertà, garantismo”.