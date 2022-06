Elezioni amministrative, 7 -4 per il centrosinistra: a Lucca vince Mario Pardini alleato con CasaPound, Catanzaro al Pd (Foto Ansa)

Elezioni amministrative 2022, sette sindaci al centrosinistra, quattro al centrodestra, due alle liste civiche, di vario orientamento: è questo il risultato del turno di ballottaggio.

Cinque comuni cambiano amministrazione passando dal centrodestra al centrosinistra (Verona, Monza, Alessandria, Piacenza e Catanzaro) e uno che dal centrosinistra passa al centrodestra (Lucca).

Nel complesso del turno delle comunali, il risultato dei 26 capoluoghi ne vede 13 al centrodestra, 10 al centrosinistra e 3 alle liste civiche.

Elezioni amministrative 2022, al secondo turno crolla l’affluenza: 42,16%

Il dato dell’affluenza per il voto dei 59 comuni al ballottaggio seguiti dal sito del Viminale è del 42,16%, in netto calo rispetto al 54,11% del primo turno.

Elezioni amministrative 2022, a Lucca Mario Pardini (centrodestra) nuovo sindaco

E’ Mario Pardini, candidato unitario del centrodestra, il nuovo sindaco di Lucca dopo un lungo testa a testa contro il candidato del centrosinistra, Francesco Raspini.

Pardini, imprenditore, ex presidente di Lucca Crea (la società partecipata che organizza il Lucca Comics and Games), si è imposto davanti al suo avversario, assessore comunale uscente, che aveva chiuso in testa il primo turno con il 42,65%.

Inizialmente Pardini era avanti anche al ballottaggio per poi subire il ‘sorpasso’ di Pardini. Per Raspini si erano spesi il segretario del Pd, Enrico Letta, ed il leader di Azione, Carlo Calenda.

A far discutere nelle ultime settimane era stato l’apparentamento tra Pardini e Fabio Barsanti, già eletto consigliere comunale nel 2017 con CasaPound e ora sostenuto dalle liste Difendere Lucca, Centrodestra per Barsanti e Prima Lucca-Italexit con Paragone.

Elezioni amministrative, a Catanzaro Fiorita sindaco

Nicola Fiorita, sovvertendo ogni pronostico, è il nuovo sindaco di Catanzaro. Il candidato del Pd, del Movimento 5 stelle e di alcune liste civiche ha vinto con una percentuale del 58,24% superando con ampio margine il suo competitor, Valerio Donato, espressione di un’aggregazione politica e civica che ha visto insieme rappresentanti del centrodestra e del centrosinistra, che si è fermato al 41,41%.

È evidente che ha giocato a favore di Fiorita, come si prevedeva alla vigilia del voto, il forte astensionismo.

Mentre al primo turno, quando si era votato anche per il Consiglio comunale, si era recato ai seggi il 65,91% degli aventi diritto, oggi gli elettori che si sono presentati alle urne sono stati il 42,22.

Elezioni amministrative, Katia Tarasconi (Pd) nuova sindaca di Piacenza

Il Pd e il centrosinistra riconquistano Piacenza: la consigliera regionale Katia Tarasconi ha vinto infatti il ballottaggio contro la sindaca uscente, Patrizia Barbieri, del centrodestra.

Tarasconi era già in vantaggio, di due punti, dopo il primo turno: vantaggio consolidato e ampliato al ballottaggio che l’ha eletta. A scrutinio ancora da ultimare Tarasconi è attorno al 53%.

Elezioni amministrative, Alessandria torna al centrosinistra: sindaco Abonante

Alessandria cambia colore e torna al centrosinistra dopo i 5 anni del mandato di Gianfranco Cuttica di Revigliasco, sindaco di centrodestra.

Al ballottaggio ha prevalso Giorgio Abonante, esponente del Pd, che al primo turno si è presentato con il sostegno anche del Movimento 5 stelle, raccogliendo il 42,04% delle preferenze.

Nel voto decisivo ha allungato il suo vantaggio, andando oltre il 54%, conquistando probabilmente anche i consensi di una parte dell’elettorato del terzo incomodo, Giovani Barosini (Azione con Calenda), 14,6% di preferenze il 12 giugno, che, pur non facendo un apparentamento, ha stretto un accordo con Abonante.

Elezioni amministrative, Alessandro Rapinese nuovo sindaco di Como

Alessandro Rapinese è il nuovo sindaco di Como. Al ballottaggio il candidato civico ha battuto a sorpresa la candidata del centrosinistra Barbara Minghetti, che aveva concluso in vantaggio il primo turno.

“Continuerò a impegnarmi per la città. In bocca al lupo ad Alessandro”, il commento di Minghetti ammettendo la sconfitta.

Elezioni amministrative, Monza al centrosinistra: Pilotto sindaco

Paolo Pilotto è il nuovo sindaco di Monza. Il candidato del centrosinistra ha sconfitto al ballottaggio il candidato del centrodestra, e primo cittadino uscente, Dario Allevi.

Pilotto ha recuperato 7 punti percentuali di svantaggio in due settimane.

Elezioni amministrative, a Gorizia confermato Ziberna (centrodestra)

Rodolfo Ziberna, a capo di una coalizione di centrodestra, è stato confermato sindaco di Gorizia. Ha dunque battuto l’ex senatrice del Pd Laura Fasiolo alla guida di una alleanza di centrosinistra.

“Allargherò la compagine di governo alla presenza di un tecnico esterno”, ha commentato Ziberna confermando la vittoria.

Nel corso della sua amministrazione, nel 2025, Gorizia e Nova Gorica (Slovenia) saranno Capitale europea della cultura.

Frosinone, vince Mastrangeli del centrodestra

Dopo aver sfiorato la vittoria già al primo turno, Mastrangeli vince la sfida al ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Frosinone. L’assessore uscente ha vinto con il 55,23% sul candidato di centrosinistra (compresi M5Stelle che però in città prendono l’1,32%), già sindaco dem del capoluogo, Domenico Marzi, fermo al 44,77%.

A Sesto San Giovanni (Milano) vince Di Stefano: “La Stalingrado d’Italia resta al centrodestra”

Roberto Di Stefano è stato confermato sindaco di Sesto San Giovanni.

Al ballottaggio per l’amministrazione di quella che fino a cinque anni fa era la ‘Stalingrado d’Italia, l’esponente del centrodestra ha sconfitto lo sfidante del centrosinistra Michele Foggetta.

Al termine dello spoglio sono 13.187 i voti ottenuti da Di Stefano, contro i 12.171 del suo avversario.

I risultati città per città

A seguire i risultati delle città. Tra parentesi lo schieramento politico del precedente sindaco

GORIZIA (cd) Centrodestra

COMO (cd) Civica

MONZA (cd) Centrosinistra

VERONA (cd) Centrosinistra

ALESSANDRIA (cd) Centrosinistra

CUNEO (cs) Centrosinistra

PARMA (ex M5s) Centrosinistra

PIACENZA (cd) Centrosinistra

LUCCA (cs) Centrodestra

VITERBO (cd) Civica

FROSINONE (cd) Centrodestra

BARLETTA (commis.) Centrodestra

CATANZARO (cd) Centrosinistra

Primo turno: al centrodestra 9 sindaci, 3 al centrosinistra, uno ai civici