Elezioni Avellino: ballottaggio Forza Italia-Pd? M5s crolla, Lega corre (troppo) sola

ROMA – Centrodestra e centrosinistra (o per meglio dire Forza Italia e Pd) si contendono una città: M5s e Lega estromessi dalla competizione. Almeno sulla carta, perché poi come sempre sarà il voto a decidere. Avellino, in questo caso, non sembra lo specchio d’Italia.

Un caso politico interessante, quello del Comune di Avellino, in Campania. Soltanto un anno fa il MoVimento 5 Stelle aveva vinto le elezioni amministrative, con un risultato considerato clamoroso. Dopo soli 6 mesi però l’amministrazione è caduta tra mille polemiche. Il Comune infatti è in pre-dissesto e da 18 mesi è come se fosse perennemente in campagna elettorale.

Tutti motivi che inducono a pensare che M5s stavolta non sarà in partita: il ballottaggio più probabile, a oggi, sarà tra il candidato del Centrosinistra Luca Cipriano e il candidato del Centrodestra Dino Preziosi. Sia destra che sinistra si sono presentate divise.

Preziosi infatti corre con la lista di Forza Italia e la lista civica La Svolta, che comprende sia candidati della società civile sia candidati storicamente legati a Fratelli d’Italia e UDC. La Lega corre da sola. Ha presentato una sua candidata, Biancamaria D’Agostino, che però si presenta con una sola lista e con candidati senza storia politica: difficile anche una sua affermazione, oltretutto la scelta di correre da soli sembra condannare il primo partito del Paese (stando ai sondaggi) a stare fuori da questa corsa.

La divisione del centrosinistra non è una peculiarità avellinese, ma qui ha raggiunto forse uno dei suoi apici. Mentre Cipriano corre con il simbolo del Pd e tre liste civiche (Mai Più, Laboratorio Avellino, Coloriamo Avellino, Avellino Più), il candidato Festa, che si candidata con due liste a supporto, è fuoriuscito dal Pd ed ha spaccato l’elettorato democratico. Festa tuttavia pare non essere più in corsa per il ballottaggio ed avere un vero e proprio crollo di consensi, dopo la notizia dell’arresto di una sua candidata per spaccio di droga.

Una vicenda che, secondo i sondaggi, pare aver portato una parte importante del’elettorato moderato, già deluso dalla spaccatura del partito, verso il voto a Preziosi. La sinistra poi presenta altre tre candidature minoritarie: Amalio Santoro con la lista “Si Può”, Damiano Genovese con le liste “Prima Avellino”, “Noi Avellino” e “Popolo e Libertà” e Massimo Passaro con le liste “Polis”, “Cittadini in Movimento”.