Elezioni in Campania, prime proiezioni: De Luca (nella foto Ansa) oltre il 60%, Caldoro poco sopra il 20% (

Elezioni regionali in Campania, prime proiezioni: netto vantaggio del governatore uscente del centrosinistra De Luca

Elezioni regionali in Campania: le prime proiezioni danno in netto vantaggio il governatore uscente Vincenzo De Luca (Pd) con oltre il 60%, 40 punti in più rispetto allo sfidante Stefano Caldoro

Proiezioni Swg-La7: svetta De Luca al 66,8%

In base alle prime proiezioni di Swg per La7, alle elezioni regionali in Campania il candidato Pd-Iv Vincenzo De Luca svetta con il 66,8% su Stefano Caldoro, candidato Fi del centrodestra, al 19,2% mentre Valeria Ciarambino del M5s è al 10,6% .

Seconda proiezione Opinio-Rai: De Luca al 63%

In base alla seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Campania il governatore uscente De Luca ha ottenuto il 63,6%, Caldoro (centrodestra) il 20,9%. Valeria Ciarambino del M5s è al 12,4% La copertura del campione è del 10%. (Fonte: Ansa)