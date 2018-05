ANCONA – Domenica 10 giugno si voterà anche a Ancona per le elezioni comunali 2018. Quattro i candidati a sindaco: la prima cittadina uscente e candidata della coalizione a guida Pd, Valeria Mancinelli, il consigliere comunale Stefano Tombolini, che insieme al sostegno delle liste ‘60100’ e ‘Servire Ancona’ ha incassato quello dell’intera coalizione di centro-destra, la consigliera del Movimento 5 Stelle, Daniela Diomedi, e il collega Francesco Rubini, volto della lista civica ‘Altra Idea di Città’.

Come si vota? Ancona è un Comune con più di 15 mila abitanti, quindi si vota con un sistema maggioritario a doppio turno: se al primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta (50% + 1 dei voti), si procede al ballottaggio nella seconda domenica successiva tra i due più votati.

Come si vota nei comuni con più di 15mila abitanti?

Per scegliere il sindaco nei comuni con più di 15mila abitanti ogni cittadino avrà una sola scheda. Ogni elettore ha tre opzioni: può barrare solo il simbolo di una lista, può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco oppure può barrare il simbolo di una lista e il nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata, esercitando così il cosiddetto voto disgiunto.

Per i consiglieri, invece, bisogna scegliere uno o due candidati al consiglio comunale tra quelli presenti nella lista votata e scrivere il loro nome nelle righe accanto al simbolo della lista. Sono possibili uno o due voti di preferenza. Se si scelgono due consiglieri, questi devono essere di sesso diverso.

Il Resto del Carlino ha stilato l’elenco dei candidati al consiglio comunale.

I componenti della lista Pd sono: Marco Ascoli Marchetti; Mario Barca; Raffaella Bresca; Susanna Dini; Michele Fanesi; Claudio Freddara; Giorgio Marchetti; Francesco Borgognoni; Federica Fiordelmondo; Stefano Foresi; Lorenzo Morbidoni; Claudio Pietro; Wladimjr Truja; Silvia Valenza; Maddalena Boscaro; Domenico Cacciari; Elisabetta Iobbi; Pierpaolo Paoloni; Benedetta Ridoni; Tommaso Sturari; Cecilia Bianchelli; Pietro Casalotto; Chiara Censi; Massimo Duranti; Massimo Mandarano; Jessica Amicucci; Tommaso Fagioli; Sandra Bambini; Simone Pelosi; Marta Sabbatini; Merheb Al Merhaby; Mirella Giangiacomi. Sul fronte ecologista dei Verdi, invece, oltre al capogruppo Polenta figurano l’ex presidente del Consiglio, Marcello Milani, e, a seguire, Pietro Torchia; Roberto Rubegni; Diego Lucchetti; Gabriella Campopiano; Claudio Di Battista; Diego Urbisaglia; Alessia Cimarelli; Daniela Capanna; Donatella Montanari; Fabiola Zolotti; Franco Stazio; Giacomo Mencarelli; Giovanni Marziali; Marco Nocchi; Nicoletta D’Ambra; Paolo Bonetti; Roberta Montalbini; Roberta Pelosi; Roberta Rosi; Roberto Tomassoni; Sabrina Cinciripini; Tania Andreatini. Gli esponenti della lista moderata Centristi per Ancona, poi, rispondono ai nomi di Fiorenzo Pistelli; Roberta Agostinelli; Sauro Badaloni; Massimo Canafoglia; Paola Casciana; Lisa Cecconi; Gladys Collado; Mauro Maglioni; Marcello Mancinelli; Michele Marchegiani; Pierfrancesco Marcucci; David Marinelli; Fernando Medici; Lino Nicoletti; Giuseppe Orlando; Vittorio Petrucci; Paola Principi; Iolanda Roccheggiani; Desia Santamarianova; Simonetta Spadoni; Laura Strologo; Luisa Verdini. Altro soggetto pronto a dare il suo appoggio alla sindaca Mancinelli è Ancona popolare, dove militano i volti noti dell’ex Udc, come Gnocchini e Sanna ma anche il socialista Matteo Vichi e l’ex de La Tua Ancona, Bona Finocchi. Ecco i nomi: Tommaso Sanna; Matteo Vichi; Bona Finocchi; Marco Gnocchini; Elisa Ancarani; Michele Bastari; Franco Brasili; Leonardo Brocanelli; Claudia Bruno; Giorgio Canali; Emanuela Coco; Emanuela Duranti; Fabiana Finaurini; Andreea Letitia Fofiu; Franco Gattafoni; Mauro Giuliani; Ilda Modo; Karafile Kajio; Sanaa Koubi; Klara Krankulli; Flavio Leoni; Astrid Marchegiani; Daniela Marzoli; Alberto Tersino Mazzini; Caterina Merola; Antonio Ochionero; Alberto Pacella; Sabrina Petrocchi; Giuseppe Savio; Roberto Trignani; Angelo Villani; Mattia Vincenzi. Ancora per Ancona, inoltre, si affiderà a Simona Accoroni; Cristina Andreoli; Pietro Biondi; Edoardo Boscarato; Alfredo B. Cartocci; Andrea Corinaldesi; Giacomo Domenichelli; Massimo Fazzini; Paolo Giampaoli; Maria Rita Manzotti; Valeria Marchesi; Giuseppe Mascino; Egildo Messi; Iacopo Mezzopera; Emma Montesi; Guido Paolini; Massimiliano Pigliapoco; Fausto Ricci; Lucia Trenta; Andrea Vignini; Sonja De Stefani; Mario Ficosecco; Stefania Gabbianelli; Alberto Giorgetti; Giulia Orlandini; Roberto Papa e Patrizia Serangeli.

I candidati di Forza Italia sarannno Daniele Berardinelli; Vincenzo Rossi; Silvio Scali; Carlo Burchiani; Mauro Agostini; Marco Ardone; Antonella Bartozzi; Laura Bastianelli; Alessandra Benedettelli; Eugenio Conigliaro; Teresa Stefania Dai Prà’; Alessio Forestieri; Luca Franchini; Giovanni Giambanco; Lucia Giovagnoli; Marika Mangiacristiani; Rossano Manzotti; Alessandro Maurizi; Isabella Maurizi; Maria Teresa Mersich; Simona Michelini Palmioli; Antonella Katia Monacizzo; Gianluca Morini; Marcos Felipe Petrolini; Alberto Polenta; Raffaele Ranalli; Arianna Silvestri; Michael Simeone; Rosetta Ramona Staglianò; Gianluca Trenta; Alessia Venarucci; Felice Verriello. I leghisti pronti ad appoggiare Tombolini, dal canto loro, sono Marco Bevilacqua; Francesco Luciani; Davide Quarti; Michele Montesi; Maurizio Lamonea; Marco Ausili; Rosella Rossini; Antonella Andreoli; Maria Grazia De Angelis; Ambretta Benvenuti; Gualtiero Carini; Luciano Cirilli-Fioravanti; Flavio Ansevini; Michele Forgione; Lorenzo Fiori; Alessio Cipolletti; Emelindo Cannavicci; Lara Sturba; Gianfranco De Felice; Paola Varesani; Cinzia Baldoni; Ugo Mannella; Anna Paola Antognini; Claudio Furlanetto; Ezio Burattini; Wiliam Vitali; Irene Marinozzi; Sara Lombardi; Angela Console; Siro Chiuchiù; Silvana Tomassoni; Matteo Cariddi. Per Fratelli d’Italia, invece, si sono candidati Carlo Ciccioli; Angelo Eliantonio; Maria Cristina Ascenzo; Enrico Bigoni; Alessio Botticelli; Massimo Bugari; Matteo Canafoglia; Marco Candelaresi; Federica Casalino; Luigi D’Andrea; Andrea Di Patrizio; Fabiola Fava; Giorgio Giorgetti; Roberta Gusella; Giuseppe Iesce; Saba in Salvataore Isak Zeggai; Orlanda Latini; Marco Lorenzini; Angelica Lupacchini; Alessandro Manarini; Cristian Morbidoni; Pasquale detto Lino Nocella; Giovanni Nuara; Silvia Pennucci; Rosella Pepa; Loriana Picciafuoco; Alessandra Pierangeli; Paola Sargentoni; Andrea Sbaffi; Enrico Sbaffi; Roberto Scarpini; Valentina Tonnarelli. Anche l’Udc, poi, non farà macare il suo apporto al candidato del centro-destra e, in questo caso, figurano in lista Sergio Capitoli; Maria Chiara Moroni; Massimo Meles; Gabriella Giaccaglia; Angelo De Carli; Valentina Secondini; Pierino Ghergo; Graziella Rocchi; Luigi Chiucconi; Anna Rita Bozzi; Michelangelo De Vecchis; Giuliana Giachi; Barbara Marinelli; Rossella Rossi; Paola Perucci; Stefania Segatori; Omar Emergenti; Marco Telarucci; Armida Ceccarelli; Rosella Donsanti; Domenico Zingaro; Sara Ceccarelli. Tra i candidati in quota alle liste civiche, Servire Ancona presenterà Gianni Ciotti; Maria Grazia Giorgetti Favia; Saturnino Di Ruscio; Federica Barone Lumaca; Meriban Bakalli; Patrizia Bertarelli; Patrizia Bianchi; Alessandro Camponi; Daniele Capone; Giampaolo Cipriani; Giorgio Cutini; Seman Dermyshi; Marco Ferramondo; Alessandro Gagliardini; Francesco Gigante; Augusto Giorgetti; Nadia Imperato; Riccardo Ioannacci; Franca Liberotti; Mario Marelli; Abilio Montes Quispe; Massimiliano Osimani; Daniele Perucci; Lorella Puca; Patrizia Vaccarini; Ilaria Zeppi. Il raggruppamento 60100, infine, schiererà una squadra composta da Simone Pizzi; Arnaldo Ippoliti; Massimo Albertini; Domenico Allegri; Maurizio Barigelli; Teodoro Buontempo; Gabriele Cinti; Paolo Cirilli; Carla Mae Compra; Paola Dal Monte; Elena D’Aquanno; Francesco D’Acquino; Alessia Federici; Maurizio Fucci; Gilberto Gismondi; Mauro Gorgolini; Martina Hinna; Antonio Italia; Mauro Marchetti; David Mariani; Antonello Mariotti; Elisabetta Moraca; Emilia Pelosi; Alessandro Petitti; Carlo Piccinini; Jacopo Roscioni; Sandro Stoppa; Valentina Sturani; Domenico Taddei; Cinzia Tolomei; Fiorina Elena Ursache; Francesca Vecchietti.

I candidati del Movimento 5 Stelle: Andrea Aureli; Alessandro Berti; Carla Carloni; Alessandra Di Donato; Caterina Donia; Vincenzo Fasoli; Giovina Figliolia; Alessandro Ghiotti; Antonio Ghiotti; Simone Grande; Margherita Hibel; Daniela Mancini; Marco Martini; Ruggero Micioni; Antonio Mignone; Eugenio Moccheggiani; Francesca Moroncini; Giancarlo Palestini; Stefania Pancioni; Anna Maria Paparusso; Marco Petta; Gianluca Quacquarini; Giuliana Rubino; Lorella Schiavoni; Gilberto Serao; Matteo Sini; Anna Rita Sordoni; Nilo Speranzini; Dario Stillo; Andrea Vecchietti; Espedito Violante; Marco Zingaretti.

I candidati della lista “Altra Idea di Città”: Catia Franca Mastantuono; Loretta Boni; Valerio Cuccaroni; Luciano Mariani; Riccardo Picciafuoro; Raimondo Barrile detto Oskar; Giovanni Belegni detto Cucho; Francesco Boldrini; Luca Bonventi (Mdp); Salvatore Cammarata; Lucia Capurso; Edelvais Cesaretti; Manuela Corvi; Giacomo Curzi; Sara Evangelista; Samuele Gherardi; Giacomo Gnemmi; Francesco Graziosi; Maria Victoria Kouame; Silva Lastei; Silvia Matricardi; Gianpaolo Milzi; Francesca Moretti; Riccardo Palombini; Barbara Paradiso; Ennio Pettarin; Michele Pietroni (A2O); Marco Provinciali; Marta Rossini; Giacomo Sabbatini (A2O); Stefano Stefanelli (ex M5S); Patrizia Talevi.