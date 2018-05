AVELLINO – Domenica 10 giugno si voterà anche a Avellino per le elezioni comunali 2018. Sono otto i candidati a sindaco: Nello Pizza per il centrosinistra, Sabino Morano per il centrodestra, Dino Preziosi il candidato sindaco della lista La Svolta, Vincenzo Ciampi per il Movimento 5 Stelle, Nadia Arace per la lista Si può, Luca Cipriano con la lista Mai più, Giuliano Bello per CasaPound e Massimo Passaro per la lista Cittadini in Movimento.

Come si vota? Avellino è un Comune con più di 15 mila abitanti, quindi si vota con un sistema maggioritario a doppio turno: se al primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta (50% + 1 dei voti), si procede al ballottaggio nella seconda domenica successiva tra i due più votati.

Come si vota nei comuni con più di 15mila abitanti? Clicca qui per il fac simile della scheda elettorale per i comuni sopra i 15mila abitanti.

Per scegliere il sindaco nei comuni con più di 15mila abitanti ogni cittadino avrà una sola scheda. Ogni elettore ha tre opzioni: può barrare solo il simbolo di una lista, può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco oppure può barrare il simbolo di una lista e il nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata, esercitando così il cosiddetto voto disgiunto.

Per i consiglieri, invece, bisogna scegliere uno o due candidati al consiglio comunale tra quelli presenti nella lista votata e scrivere il loro nome nelle righe accanto al simbolo della lista. Sono possibili uno o due voti di preferenza. Se si scelgono due consiglieri, questi devono essere di sesso diverso.

Questo l’elenco dei candidati al consiglio comunale:

Candidato sindaco

NELLO PIZZA

Partito Democratico

Emanuela Albanese, Enza Ambrosone, Elisabetta Barbaro, Stefano Caliendo, Ivo Capone, Quirino Carbone, Magda Virginia Cersosimo, Andrea Cresta, Mario Cucciniello, Francesco Saverio D’Argenio, Maria Grazia D’Argenio detta Grazia, Francesca De Vito, Paola Fanfarillo, Mafalda Galluccio, Giuseppe Giacobbe, Ida Grella, Francesca Gelsomina Iaccarino, Stefano Antonio Nicola La Verde, Francesca Modugno, Carmine Montanile, Elvira Napoletano, Laura Nargi, Livio Petitto, Stefania Palmieri, Ida Rafaniello, Fernando Romano detto Nando, Giovanni Romeo detto Gianni, Francesco Russo, Giuseppina Russoniello, Anna Simeone, Sandro Spera, Lorenzo Tornatore.

Protagonisti Insieme

Armando Pirone, Carmen Federica Mennillo, Lucio Napodano, Angela Trebbi, Domenico Tucci, Rosa Corbisiero, Guido D’Avanzo, Valeria Vinciguerra, Gerardo Melillo, Teresa Vecchione, Giuseppe Giammarino, Maura Della Sala, Stefano Luongo, Concetta Silvestro, Natale Pagnozza, Carmela Maria Pormile, Pasquale Di Luccio, Katia Lepore, Giuseppe Marino, Rossella Fierro, Angelo Cutolo, Vincenza Iorillo, Mario Nevola, Valentina Di Gregorio, Salvatore Acerra, Miriam Iole Liguoro, Gianluca Gaeta, Ersilia Di Grezia, Francesca Bertini, Angelina Russo detta Anna, Rita De Santo, Manuela Flamia .

Avellino libera e progressista

Sibris Colella, Silvia Curto, Antonella Iandolo, Elvira Oliva, Claudia Pascale, Adriana Percopo, Giovanna Perna, Cristina Punzone, Maria Ronca, Giuliana Russo, Adelina Sementa, Serena Spagnuolo, Pasquale Anzalone, Giovanni Capo, Giuseppe Chiusano, Roberto Corvigno, Giulio De Cunzo, Alberico De Fazio, Franco De Vito, Roberto Della Sala, Antonio Iannaccone, Carlo Iacoviello, Andrea La Rocca, Antonio Maffei, Paolo Mascilli Migliorini, Nicola Micera, Mario Nevola, Francesco Pagliocca, Carmine Sanseverino detto Nuccio, Carmine Schettino, Generoso Vella, Francesco Vitale.

Avellino democratica

Aldo D’Andrea, Carlotta Luciano, Franco Trezza, Antonella Iannaccone, Mario Sorice, Marylù Lallo, Roberto Cappiello, Milena Gaeta, Michele Palladino, Sara Di Micco, Rocco Erba, Maria Freda, Ugo Petretta, Stefania Picariello, Rosario Granato, Concetta Ciccullo, Luciano Zambrano, Angela Moretti, Nicola Poppa, Paola Rescigno, Maria Vitali, Erika Caddini, Paola Petrozziello, Roberta Nazzaro, Sara Parisella, Agata Bonifacio, Veronica Galluccio, Rita Carrino, Rosaria Romano, Laura Cerchia, Iolanda Sarno, Ettore Iacovacci.

Davvero Avellino

Angela Bagno, Luciano Basile, Francesco Battista, Viviana Bellizzi, Salvatore Bernardo, Sofia Buono, Gennaro Canonico, Ettore Capone, Luca Caputo, Ciro Carbone, Gennaro Cesa, Antonella De Renzi, Angelo Di Gennaro, Gianluca Festa, Valentina Gavitone, Antonio Genovese, Igino Luongo, Ugo Maggio, Jessica Mauta, Kevin Matarazzo, Marianna Mazza, Carmine Minetti, Giuseppe Negrone, Vincenzo Picariello, Salvatore Pignataro, Giovanna Piroli, Luigi Preziosi, Valentina Stornaiuolo, Jessica Tomasetta, Tiziana Tomeo, Costantino Vassallo, Giovanna Vecchione.

Avellino è popolare

Melania Areopagita De Ciuceis, Amedeo Alvino, Ottavio Amato, Carmine Ambrosone, Daniela Arcieri, Alberto Bilotta, Marta Cammino, Carmine Cardillo, Simonetta Cecere, Francesco De Beaumont, Giovanni De Lucia, Antonio De Vito, Maurizio Deidda, Ernesto Di Cicilia, Filomena detta Milena Ferrara, Valentina Festa, Cristiana Fiore, Alessia Fusco, Barbara Gaita, Nicola Giordano, Maria Gabriella Ivone, Maria Rita Martucci, Alessandra Matarazzo, Angelo Penna, Caerina Marie Petitto, Erminia Renna, Enrico Ricciarelli, Maria Rusolo, Fabrizia Santoro, Rosanna Stornaiuolo, Renato Veneroso, Antonio Volpe.

Avellino rinasce

Alberto Belfiore, Pellegrino Capone, Flaviano Capossela, Roberta Cervone, Antonio Cosentino, Carmine Cucciniello, Annamaria D’Amore, Antonietta De Angelis detta Antonella, Antonio De Cola, Maria Di Maro detta Mariella, Modestino Di Nenna, Giuseppe Festa, Liliana Festa, Carmine Genovese, Annamaria Giordano, Antonio Iarrusso, Antonietta Lippiello detto Antonella, Giovanni Manna, Aniello Marciano detto Nicola, Vincenzo Mottola, Errico Nanino, Emanuela Nuccio, Antonella Pascale, Raffaele Pericolo detto Lino, Miriam Petruzziello, Lidia Picariello, Alberta Pulzone, Alessandra Saccardo, Giulia Spiniello, Angela Tropeano, Modestino Verrengia, Filomena Zirpolo detta Mena.

Candidato sindaco

VINCENZO CIAMPI

Movimento 5 Stelle

Giuseppina Altrui, Antonio Aquino, Vincenzo Bacco, Donatella Buglione, Carmela Carullo, Giuseppe Ciampitti, Francesco Corbo, Arnaldo Fabio D’Alessandro, Elsa D’Aliasi, Alessandro D’Archi, Jean Pierina D’Argenio, Antonio Di Guglielmo detto Antonello, Natascia Evangelista, Vincenzo Evangelista, Filippo Fasulo, Mara Fiore, Gianluca Forgione, Giulia Galdenzi, Maria Antonietta Gimmelli, Stefania Guarino, Maria Iannaccone, Federica Iovino, Alfonso Laudonia, Massimo Mingarelli, Antonio Petrozziello, Ferdinando Picariello, Lorenzo Ridente, Maura Sarno, Rita Sciscio, Vincenzo Spagnuolo, Camillo Vittozzi, Cinzia Zeccardo.

Candidato sindaco

SABINO MORANO

Forza Italia

Ines Fruncillo, Giulio Sandulli, Bruno Albanese, Angelina Aldorasi, Paola Rachele Alvino detta Lara, Luca Anzuoni, Giovanni Capozzi, Alberto Colarusso, Teresa De Gennaro, Alessandro Della Bruna, Giovanni De Luca, Gaetano Dentice, Giovanni D’Ercole, Angela Diadema, Paolo Ferraro, Rocco Antonio Grieci, Carmen Guarino Grimaldi, Lazzaro Iandolo, Emidio Iorizzo, Elvira Iuorio, Michele Lombardi, Daniela Mannese, Fabiola Martignetti, Carmine Nazzaro, Giuseppe Nunziata, Luigi Pavarese, Valentina Pilunni, Angelo Reale, Maurizio Ribezzo, Emanuel Romano, Pierpaolo Siano, Carmine Zigarelli.

Lega Salvini Campania

Monica Spiezia, Guglielmo Ambrosio, Simona Andolfi, Antonio Caliendo, Stefano Candela, Teresa Caputo, Annabella Caruso, Roberto Crescito, Antonio Cucciniello, Tommaso D’Angelo, Emilio Pietro De Feo, Maria Paola De Stefano, Gianclaudio Di Vito, Damiano Genovese, Luigi Genovese, Wanda Gioia, Gerardo Giovanni Grippo, Alessandro Iannuzzo, Mauro La Sala, Roberto Pescatore, Josephine Picciocchi, Antonio Pugliese, Roberto Rullo, Antonio Ruotolo, Luigi Savoia, Teresa Scarano, Stefano Spagnuolo, Michele Travaglino, Marika Venuti, Luigi Zeccardo, Grazia Zefirante.

Democrazia Cristiana-Udc

Giuseppe De Lorenzo, Giovanni Porcelli detto Gianni, Domenico Amodeo, Antonio Andreotti, Katia Aniello, Paolo Gianni Aquino, Antonio Barbarisi, Rosaria Biancardi, Raffaele Canonico, Denise Capobianco, Elena Stefania Carbonara, Antonio Luiz Ribeiro Curto, Sofia D’Antonio, Antonio D’Ambrosio, Gianvincenzo Del Franco, Arminio Faiella, Massimo Lucarella, Vincenzo Mariano Maddalone, Mario Montanile, Giulia Anna Pagano, Assunta Palumbo, Vincenzo Paradiso, Ottavio Pedemonte, Maria Giovanna Prudente, Francesco Rega, Carlo Riccio, Marika Matilde Russo, Giovanna Romagnuolo, Tiziana Spagnuolo, Gianluca Vigilante, Giampiero Virgilio.

Noi con Avellino

Antonio Comella detto Principino, Lazzaro Iannaccone, Luigi Ambrosio, Piermario Aversa, Duilio Pacifico, Claudio Picariello, Carmine Guanci, Mariano Della Sala, Francesco De Giovanniello, Liberato D’Ambrosio, Carmine Fiore, Eustacchio Forte, Luigi Pandiscia, Giancarlo Matarazzo, Pietro Dello Ragno, Alessandro Cavuoto, Luigi D’Argenio, Pietro Lepore, Generoso Curto, Sabino Loffredo, Antonio La Penna, Anna Carpenito, Concetta De Renzi, Sabrina Giangregorio, Anna Carozza, Marianna Fanelli, Angelina Di Pardo, Marianna Fina, Lucia Faraone, Annabel Marrero Sambad, Annamaria Scafa, Iolanda Romeo.

Candidato sindaco

GIULIANO BELLO

Casapound

Antonio Genzale, Christian Borzillo, Ivan Iannaccone, Martina Urciolo, Vincenzo Iannuzzi, Giovanni Picariello, Leonardo Mazza, Anna Matarazzo, Massimiliano Cioffi, Michele De Venezia, Graziano Fresiello, Giovanna Borzillo, Rosario Capolupo, Diego Ardito, Michele Prudente, Myriam Librasi, Luigi Minichiello, Ciro Romano, Maria Lucia Melillo, Amanda Capozzi, Krizia Cracas.

Candidato sindaco

NADIA ARACE

Si Può Avellino

Francesca Di Iorio, Roberto Montefusco, Costantino D’Argenio, Martina Argenio, Massimiliano Argenio detto Massimo, Michela Arricale, Arturo Bonito, Giuseppa Buscaino, Emanuela Caravano, Giuseppe Carillo, Giancarlo De Crescenzo, Carlo Di Grazia, Fabio D’Urso, Adele Franca Giro, Giuseppe Iandolo, Carmine Iannaccone, Ida Iasi, Giuseppina Iuliano detta Giusi, Ioan Leggio Huidu detto Giovanni, Oscar Manzo, Carmine Mazza, Claudio Morassi, Alessio Nicolini, Luigi Pedoto, Annamaria Pellecchia, Giuseppe Rabasca, Giovanni Rosato, Rossella Santoro, Renato Siniscalchi.

Candidato sindaco

MASSIMO PASSARO

Cittadini in Movimento

Raffaele Iandoli, Pellegrino Caruso, Piero Di Lauro, Maria Rosaria Argenziano, Loredana De Risi, Raoul Pascucci, Antonio Del Mastro, Costantina Carbone, Maria Assunta Damiano, Carlo Petrone, Stefano Saponiero, Giovanni Esposito, Valentina Vecchione, Pasquale Gargano, Borghina Vanacore, Mauro Guarino, Ersilia Gargiuli, Stefano Vietri, Pasquale Ruggiero, Davide Dentice, Martino Manganiello, Vittorio Della Cerra, Anna Capriolo, Giovanni Gaeta detto Gianni, Maria Pina Elisabetta Miele detta Pina, Ilda Pia De Luca detta Ilda, Gennaro Iannaccone, Silvio Fusco, Giovambattista Passaro detto Gianni, Carmine De Vizia, Mirko Giovanni Coretta, Alma Tarantino.

Candidato sindaco

DINO PREZIOSI

La Svolta inizia da te

Paola Sarnese, Antonio Satiro, Chiara Rossani, Paolo Petrone, Giuseppe La Sala, Anna Bolognese, Anna Maria Del Gaudio, Annamaria Bruno, Tiziana Ciampa, Cosmo Medugno, Antonello Puopolo, Piero Villani, Teodoro Marena, Dario La Bruna, Ramona Spina, Raffaele Scarpa, Antonio Peluso, Roberto Martino, Silvana Giangrossi, Emiddio Tordela, Luigi Petracca, Maurizio Liberti, Carlo Alvino, Anna Sperduto, Alberico Fiore, Nicola Modugno, Mohamed Sannak, Alberto Salomone, Federico Festa, Anna Maria Conte, Franco Gagliardo, Ivana Testa.

Fratelli d’Italia

Alessia Castiglione, Antonio Marrone, Pietro Marra, Amelia Giustiniani, Domenico Candela, Donato Trotta, Rita Roca, Gianpiero Cantelmo, Angela Francesca Landi, Antonio Maffei, Tiziano Pagliocca, Dora Ieppariello, Giulio Ferraiuolo, Fiorella Carpentieri, Vittorio Landi, Massimo Ragucci, Roberta De Stefano, Raffaele Curto, Tiziana Galluccio, Giovanni Gaeta, Alessandro Preziuso, Federica Grossi, Samantha Guarino, Andrea Del Basso, Sergio Zaccaria, Raffaele Daddio, Andrea Centrella, Massimo Picone, Rosa Caccese.

Candidato sindaco

LUCA CIPRIANO

Mai Più

Marco Cillo, Lucio Caso, Errico Perillo, Esterino Saccone, Marietta Giordano, Carmela Tufano, Anna Pierro, Maria Grazia Volpe, Angela Cesarini, Irene Rosiello, Franco Roca, Stefano Saveriano, Gustavo Picardo, Vincenzo Ventre, Rita Cesta, Angela Del Gaizo, Leonardo Festa, Massimo Testa, Filippo Maffeo, Elisa Spagnuolo, Luigi Trojano, Mario Stanco, Massimo Ricciardi, Gerardo Pepe, Giuseppina De Robertis, Adriano Maffeo, Renato Stefano, Gianluca Nicastro, Antonio Vecchione, Pasquale Matarazzo, Katia Solomita, Fiorentino Vecchiarelli.