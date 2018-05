TERAMO – Domenica 10 giugno si voterà anche a Teramo per le elezioni comunali 2018. Sono sette i candidati a sindaco. Giandonato Morra è appoggiato da sei liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Popolo della Famiglia e le civiche “Futuro In” e “Oltre”. Mauro Di Dalmazio con” Al centro per Teramo” e “Azione Politica”. Nel centrosinistra il Pd ha scelto Gianguido D’Alberto appoggiato anche da “Teramo 3.0”, “Teramo Vive” e “Insieme Possimo”. Giovanni Cavallari correrà con la sua lista “Bella Teramo”. Cristiano Rocchetti per il Movimento 5 Stelle. Alberto Covelli con “Popolari con Teramo” e “Abruzzo Insieme”. Paola Cardelli con la sua lista “Sinistra per Teramo”.

Come si vota? Teramo è un Comune con più di 15 mila abitanti, quindi si vota con un sistema maggioritario a doppio turno: se al primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta (50% + 1 dei voti), si procede al ballottaggio nella seconda domenica successiva tra i due più votati.

Per scegliere il sindaco nei comuni con più di 15mila abitanti ogni cittadino avrà una sola scheda. Ogni elettore ha tre opzioni: può barrare solo il simbolo di una lista, può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco oppure può barrare il simbolo di una lista e il nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata, esercitando così il cosiddetto voto disgiunto.

Per i consiglieri, invece, bisogna scegliere uno o due candidati al consiglio comunale tra quelli presenti nella lista votata e scrivere il loro nome nelle righe accanto al simbolo della lista. Sono possibili uno o due voti di preferenza. Se si scelgono due consiglieri, questi devono essere di sesso diverso.

Questo l’elenco completo dei candidati al consiglio comunale (fonte: cityrumors.it):

MAURO DI DALMAZIO

AL CENTRO PER TERAMO

1 Giovanni Mattucci

2 Silvio Antonini

3 Francesco Baiocchi

4 Guido Campana

5 Andrea Caporale

6 Graziano Ciapanna

7 Laura Clementi

8 Pamela D’Angelo

9 Francesco De Remigis

10 Fausta Di Berardo

11 Mina Antonietta Di Francesco

12 Simona Di Gaspare

13 Mario Di Giacobbe

14 Giorgio Di Giovangiacomo

15 Gaetano Di Provvido

16 Antonio Di Salvatore

17 Berardo Di Tommaso

18 Vincenzo Falasca

19 Maria Grazia Falini

20 Andrea Forcellese

21 Sabrina Gramenzi

22 Rosalba Marinelli

23 Fabio Nardi

24 Roberta Pelle

25 Alessia Ragonici

26 Pierpaolo Renzi

27 Giorgia Ricci

28 Simona Sampalmieri

29 Roberta Serrani

30 Gabriele Spinozzi

31 Sabrina Trisolino

32 Grazia Verticelli

AZIONE POLITICA

1 Marco Canzanese

2 Andrea Capriotti

3 Domenico Carnevale

4 Moira Centioli

5 Gabriella Chionchio

6 Carlo D’Andrea

7 Giuseppe D’Angelantonio

8 Federica Di Donato

9 Francesco Giuseppe

10 Teddy Di Ubaldo

11 Martina Falconi

12 Massimo Ferrilli

13 Ermando Stefano Florà

14 Paolo Gambacorta

15 Enrico Gambini

16 Sara Graziani

17 Enrico Maria Laudi

18 Andrea Marcelli

19 Alessia Morelli

20 Alessandro Orsetti

21 Andrea Pachini

22 Paolo Pierannunzi

23 Vittorio Turi

24 Fabio Rotelli

25 Romolo Rotili

26 Azzurra Scarpone

27 Valentina Scipioni

28 Lorena Sistilli

29 Alessia Stranieri

30 Alessio Torelli

31 Claudio Viandante

32 Milva Marinelli

GIANGUIDO D’ALBERTO

INSIEME POSSIAMO

1 Ernesto Albanello

2 Emiliano Bruni

3 Vincenzo Cipolletti

4 Alessio Collevecchio

5 Graziella Cordone

6 Andrea Core

7 Ilaria De Sanctis

8 Gabriele Di Antonio

9 Mauro Di Carlo

10 Dario Luciano Di Dario

11 Daniela Di Ferdinando

12 Massimo Di Giacomantonio

13 Daniela Di Giandomenico

14 Antonio Di Ovidio detto Tony

15 Francesca Chiara Di Timoteo

16 Morena Durante

17 Sara Falini

18 Nancy Fazzini

19 Margherita Fidanza

20 Antonio Filipponi

21 Lanfranco Lancione

22 Simona Liberato

23 Marta Napolitani

24 Valeria Picaro

25 Luigi Ponziani

26 Sara Puccetti

27 Paolo Salvi

28 Maria Rita Santone

29 Mariangela Scoscina

30 Angelo Spinozzi

31 Edoardo Topitti

32 Stefano Tucci

PARTITO DEMOCRATICO

1 Giovanni Befacchia

2 Martina Maranella

3 Stefano Di Giancamillo

4 Stefania Di Padova

5 Massimo Speca

6 Chantal Pecorale

7 Attilio Di Vittorio

8 Lillina Di Silvestre

9 Luca Pilotti

10 Pamela Di Gennaro

11 Fabrizio Maggi

12 Adele Tania Di Marcantonio

13 Angelo Falone

14 Vanessa Melozzi

15 Alessandro Neri

16 Melissa Scipioni

17 Simone Mistichelli

18 Filomena Tricarico detta Milena

19 Pasquale Vittorini

20 Marisa Pomanti

21 Enrico De Iulis

22 Michela Rapagna

23 Paolo Sogno

24 Flavio Bartolini

25 Cristina Cerasani

26 Emiliano Carginari

27 Paolo Rapagnani

28 Lorenzo Di Francesco

29 Maurizio Verna

30 Oscar Labrecciosa

31 Alberto Melarangelo

32 Gianluca Di Giacinto

TERAMO 3.0

1 Antonella Baffoni

2 Mauro Baiocco

3 Franca Bonaduce

4 Paride Camaioni

5 Antonio Centorame

6 Luciano Cerasi

7 Franca Cianchini

8 Rita Cipriani

9 Cristiano Di Domenicantonio

10 Nicoletta Di Donato

11 Giovanni Di Francesco detto Gianni

12 Francesca Di Francesco

13 Italo Di Giovine

14 Anna DI Saverio

15 Osvaldo Di Teodoro

16 Berardo Fagioli

17 Mauro Fidanza

18 Giovanni Foschi

19 Marcello Francia

20 Marilena Gelsumino

21 Giovanni Luzii

22 Alberta Macrini

23 Antonio Giovanni Maitino

24 Maria Cristina Marroni

25 Andrea Melchiorre

26 Milena Natalini

27 Maria Politano

28 Gabriele Rizzo

29 Marco Rodomonti

30 Attilio Tassoni

31 Iuri Tomassini

32 Alessandra Zampini

TERAMO VIVE

1 Valdo Di Bonaventura

2 Paolo Di Sabatino

3 Carmine Di Giandomenico

4 Giuseppe D’Ignazio detto Pino

5 Davide Di Carlantonio

6 Stefano Di Gregorio

7 Giampiero Cordoni

8 Giangiacomo Suriani

9 Daniele Moretti

10 Piergiorgio Passerini

11 Ennio Lesti

12 Rosaria Crocetti

13 Elisabetta Volpi

14 Marzia Granifero

15 Emanuela Di Giovanni

16 Natascia Di Lorenzo

17 Simona Giordano

18 Vittorio Molini

19 Mario Cristalli

20 Enzo Angelozzi

21 Carlo Ciutti

22 Paolo D’Incecco

23 Valeria Latini Perpetuini

24 Sonia Di Lucantonio

25 Anna Marcelli

26 Danilo Di Marco

27 Giovanni Rosci

28 Giovanna Mantovani

29 Enrico Benetel

30 Luca Violini

31 Rossana Ricci

32 Derna Di Gennaro

GIOVANNI CAVALLARI

BELLA TERAMO

1 Luigina Caterini

2 Mirko Cordischi

3 Berardo De Carolis

4 Cristina De Dominicis

5 Christina Di Antonio

6 Martina Di Franco

7 Fabio Di Marco

8 Debora Di Pasquale

9 Marcello Di Pietro

10 Sandra Di Pietro

11 Alessandra Ferri

12 Massimiliano Filipponi

13 Mario Lanciaprima

14 Giovanna Lancione

15 Fausto Leone

16 Angelo Limoncelli

17 Mauro Marchese

18 Vincenzo Merlini

19 Armando Palantrani

20 Cristian Pediconi

21 Marco Pediconi

22 Luisa Pio

23 Roberto Romualdi

24 Umberto Santamaria

25 Nicola Scandurra

26 Maurizio Sciamanna

27 Catia Serafini

28 Giancarlo Tancredi

29 Fausta Tropeano

30 Miriam Tulli

31 Lucia Verticelli

32 Armando Villanova

CRISTIANO ROCCHETTI

MOVIMENTO 5 STELLE

1 Matteo Di Patrizio

2 Melania Salvini

3 Emanuela Olga

4 Pina Ciammariconi

5 Valentino Torbidone

6 Cristian Di Filippantonio

7 Concetta Pinpini

8 Gianni Calandrini

9 Davide Mincioni

10 Fabio Bargiglione

11 Angelo Iezzoni

12 Anila Banushi

13 Giovanni Giancola

14 Stefano Famoso

15 Giampiero Di Camillo

16 Tiziana Lobello

17 Luisa Falone

18 Guido Di Felice

19 Tina D’Addato

20 Ubaldo D’Antonio

21 Lorella Prosciutti

22 Paolo Carnevale

23 Ivan Verzilli

24 Guido Palantrani

25 Alessio Di Pietro

26 Erica Marcattili

27 Eglantina Celislami

28 Gugliemo Famoso

PAOLA CARDELLI

SINISTRA PER TERAMO

1 Gianni Angelucci

2 Francesco Calcagni

3 Giuseppe Caprini

4 Marina Cardelli

5 Donato Chiavetta

6 Giacomo Collevecchio

7 Marco Valerio Di Addario

8 Tullia Di Bartolomeo

9 Giuliano Di Berardino

10 Tina Di Girolamo

11 Valentina Di Girolamo

12 Maria Isabella Flagelli

13 Maria Cleofe Fuscaldo

14 Marcella Gabassi

15 Antonio Iacovoni detto Totò

16 Franca Marrone

17 Marco Palermo

18 Salvatore Palumbo

19 Franco Pediconi

20 Fabio Piantini

21 Nicola Piccioni

22 Stefano Rapagna

23 Adriana Scalzone

24 Annamaria Scarpantonio

25 Mariantonia Settimi

ALBERTO COVELLI

POPOLARI PER TERAMO

1 Francesca Abate

2 Niki Bartolini

3 Luigi Bucciarelli

4 Riccardo Chiappini

5 Aurora Corradetti

6 Caterina Crescenzo

7 Simone Cupelli

8 Roberto D’Ignazio

9 Vincenzo De Santis

10 Massimiliano De Vita

11 Marco Di Antonio

12 Massimo Di Blasio

13 Francesco Di Cesare

14 Enza Di Eugenio

15 Berardo Di Ferdinando

16 Ombretta Di Giacinto

17 Alessio Dianetti

18 Samuel Ferrante

19 Marco Fredella

20 Luca Galante

21 Francesca Galletti

22 Paola Michini

23 Fabio Prezioso

24 Maurizio Romualdi

25 Ileana Sabou

26 Francesco Sansonetti

27 Alessandra Scardella

28 Moreno Sichetti

29 Giancarlo Stacchiotti

30 Valentina Tarallo

31 Emilia detta Mariella Valentini

32 Michael Vallarola

ABRUZZO INSIEME

1 Alessandro Di Berardino

2 Gabriele Annunziata

3 Giulia Benvenuto

4 Claudio Cecchini

5 Luca Ciunci

6 Ivan Cruciani

7 Paolo D’Amico

8 Loretta D’Ignazio

9 Pura Elena De La Rosa detta Purita

10 Lisa De Remigis

11 Tiziana Di Bartolomeo

12 Christian Angelico

13 Raffaella Di Paola

14 Giacomo Di Pietro

15 Valentina Ferrilli

16 Mirko Gabriele

17 Fabio Galizia

18 Giancarlo Ippoliti

19 Francesca Giulia Laraia

20 Monica Marinari

21 Luigi Mercuri

22 Francesca Mettimano

23 Francesco Misantoni

24 Lucio Narcisi

25 Luca Palandrani

26 Gioele Pedalino

27 Cesare Recinella

28 Stefano Sperandii

29 Monica Spinosi

30 Luis Fernando Tramontana

31 Angela Tribuiani

32 Ilo Vischia

GIANDONATO MORRA

FRATELLI D’ITALIA

1 Rinaldo Bucciarelli

2 Riccardo Cantoresi

3 Andrea Chiriaco

4 Giuliano Ciccocelli

5 Laura Clementoni

6 Raffaele Di Attanasio

7 Erica Di Attilio

8 Maria Antonietta Di Blasio

9 Gabriella Di Felice D’Ignoto

10 Rita Di Gregorio

11 Veronica Falasca

12 Luca Ferrante

13 Guido Frazzei

14 Antonello Lanzillotto

15 Brian Marcone

16 Antonio Marcozzi

17 Francesca Marinelli

18 Adriano Marozzi

19 Sara Gabriella Massimi

20 Alessandro Mengoli

21 Marilù Mettimano

22 Raimondo Micheli

23 Fiorella Panetta

24 Maripaola Persia

25 Silvia Pesaresi

26 Giorgio Pienabarca

27 Federico Pompa

28 Mirko Sciampacone

29 Mario Sperandii

30 Clara Taraschi

31 Pasquale Tiberii

32 Leonardo Viglione

LEGA ABRUZZO

1 Andrea Baldassarre

2 Roberto Canzio

3 Noemi Capponi

4 Carlo Cerino

5 Marco De Dominicis

6 Daniele De Dominicis

7 Mirella De Giglio

8 Simonetta Di Carlo

9 Enzo D’Ignazio

10 Italo Ferrante

11 Gabriella Gambacorta

12 Valeria Iorio

13 Giorgia Manari

14 Concetta Murri

15 Domenico Narcisi

16 Sheila Paci

17 Andrea Partenza

18 Roberto Petrella

19 Domenico Sbraccia

20 Claudia Scarpone

21 Marco Simoni

22 Sabatino Taraschi

23 Umberto Tuosto

24 Antonio De Carolis

25 Patrizia Concetta Titi

26 Davide Guiguet

FORZA ITALIA

1 Mirella Marchese

2 Eva Guardiani

3 Mario Cozzi

4 Emidio Di Matteo

5 Giuseppe Grande

6 Luciano Casolani

7 Federico Castagna

8 Federica Cerasa

9 Eraldo Chiarini

10 Alessio De Iulis

11 Simone Di Ferdinando

12 Andrea Di Giovanni

13 Stefania Di Giuseppe

14 Simona Di Luigi

15 Rosalba Di Marcello

16 Salvatore Di Martino

17 Federica Di Nicola

18 Francesca Di Patrizio

19 Emidio Di Sabatino

20 Antonio D’Orazio

21 Francesca Gianfriglia

22 Daniela Manari

23 Patrizio Manna

24 Pamela Mirandi

25 Gianmichele Narcisi

26 Raffaella Pompilii

27 Gianfranco Puca

28 Antonietta Ridolfi

29 Ezelinda Sanità detta Fiorella

30 Gabriele Sturba

31 Clara Terribile

32 Alessia Verzilli

OLTRE

1 Michele Arcaini

2 Rosanna Batesta

3 Cinzia Cardelli

4 Gessica Celli

5 Siriano Cordoni

6 Luca Corona

7 Antonio D’Amario

8 Matteo D’Orazio

9 Stella Di Filippo

10 Federico Di Giannatale

11 Andrea Di Mattia

12 Antonio Di Sante

13 Luigi Di Vincenzo

14 Fabio Ferrarini

15 Rosalia Cinzia Giansante

16 Mirko Giuseppetti

17 Francesca Presanti Lucidi

18 Andrea Luzii

19 Claudia Marfuccini

20 Antonio Marcacci

21 Paolo Nori

22 Lorenza Panichi

23 Giovanni Pedicone

24 Francesca Persia

25 Laura Petrini

26 Paola Piersanti

27 Fabrizio Pompilii

28 Massimiliano Reginaldi

29 Luca Ricci

30 Francesca Ricciuti

31 Vincenzo Sarni

32 Valeria Sorrentino

FUTURO IN

1 Paola Angelini

2 Laura Angeloni

3 Federica Benguardato

4 Massimiliano Carpineta

5 Silvia Cesarini

6 Giuseppe Corradetti

7 Francesca Damiani

8 Roberta Di Anastasio

9 Francesca Di Egidio

10 Alessandro Di Giammarco

11 Claudia Di Giuseppe

12 Pierluigi Di Marcello

13 Vanessa Di Nicola

14 Piera Di Timoteo

15 Manuela Divisi

16 Arianna Fasulo

17 Franco Fracassa

18 Ilde Marozzi

19 Andrea Natali

20 Daniela Pagano

21 Federico Paparoni

22 Valerio Pelusi

23 Guido Perissinotto

24 Andrea Pomanti

25 Valeria Pompilii

26 Caterina Provvisiero

27 Giovanni Battista Quintiliani

28 Maurizio Salvi

29 Domenico Scipione

30 Adriana Sigismondi

31 Lorenzo Viceré

32 Fabrizio Volpe

POPOLO DELLA FAMIGLIA

1 Alessandra Acciaro

2 Ilde Bellabona

3 Lucilla Cameli

4 Gianfranco Caserta

5 Loredana Cerasi

6 Francesca Maria Cipriani

7 Filomena Di Egidio

8 Duilia Di Gianmichele

9 Santina Di Marcello

10 Guerino Pasqualino Di Matteo

11 Emiliano Durante

12 Romina Fiorà

13 Marco Flamminii

14 Maria Frattarola

15 Maria Lubes

16 Federica Lupi

17 Simona Lupi

18 Massimo Malatesta

19 Emanuele Pincelli

20 Donatella Pomponii

21 Alessio Prignole

22 David Schulmers Von Pernwerth

23 Mirko Serrini

24 Ilaria Testa

25 Luigi Valerii

26 Valentino Veraldi