TERNI – Domenica 10 giugno si voterà anche a Terni per le elezioni comunali 2018. Otto i candidati a sindaco: Paolo Angeletti per il PD (sostenuto dalla lista Terni Immagina), Piergiorgio Bonomi per Casapound, Emiliano Camuzzi per Potere al Popolo, Thomas De Luca per il M5S, Mariano De Persio per il Partito Comunista, Alessandro Gentiletti per Senso Civico. La coalizione di centrodestra, formata da Lega, FdI, FI, Popolo della Famiglia, Terni Civica sosterranno il candidato unico Leonardo Latini; Andrea Rosati per Prima Terni.

Come si vota? Terni è un Comune con più di 15 mila abitanti, quindi si vota con un sistema maggioritario a doppio turno: se al primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta (50% + 1 dei voti), si procede al ballottaggio nella seconda domenica successiva tra i due più votati.

Come si vota nei comuni con più di 15mila abitanti? Clicca qui per il fac simile della scheda elettorale per i comuni sopra i 15mila abitanti.

Per scegliere il sindaco nei comuni con più di 15mila abitanti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ogni cittadino avrà una sola scheda. Ogni elettore ha tre opzioni: può barrare solo il simbolo di una lista, può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco oppure può barrare il simbolo di una lista e il nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata, esercitando così il cosiddetto voto disgiunto.

Per i consiglieri, invece, bisogna scegliere uno o due candidati al consiglio comunale tra quelli presenti nella lista votata e scrivere il loro nome nelle righe accanto al simbolo della lista. Sono possibili uno o due voti di preferenza. Se si scelgono due consiglieri, questi devono essere di sesso diverso.

Questo l’elenco dei candidati per il consiglio comunale:

TERNI IMMAGINA

Candidato sindaco

Paolo Angeletti (Terni, 28 settembre 1946)

La lista

Federico Allegretti (Terni, 15 giugno 1973)

Maria Teresa Allegretti – detta Maresa (Terni, 14 ottobre 1950)

Valentino Antonelli (Terni, 19 giugno 1952)

Roberta Ascani (Arrone – Terni, 20 maggio 1963)

Filippo Beco (Terni, 18 febbraio 1970)

Maurizio Boschetti (Terni, 17 febbraio 1955)

Fausto Canini (Montecchio – Terni, 16 luglio 1949)

Alessandro Chiappalupi (Terni, 10 marzo 1968)

Faliero Chiappini (Terni, 6 marzo 1949)

Francesca Ciarrocchi (Terni, 1 settembre 1979)

Cristina Colasanti (Terni, 28 maggio 1965)

Flavia Di Carlo (Roma, 21 aprile 1951)

Alessandra Dragone (Terni, 24 luglio 1971)

Mauro Esposito (Terni, 3 gennaio 1959)

Patrizia Esposito (Napoli, 3 maggio 1959)

Giuseppe Fabbri (Todi – Perugia, 24 aprile 1945)

Laura Filabbi (Orvieto – Terni, 27 luglio 1959)

Daria Frattaroli (Terni, 21 novembre 1981)

Gjoni Rovena (Fier – Albania, 10 novembre 1981)

Valentina Grifoni (Terni, 19 settembre 1981)

Cosmina Ioan (Costanta – Romania, 29 maggio 1978)

Tsoneva Vasilka Ivanova – detta Ivanova (Cuba Saba – Bulgaria, 15 marzo 1946)

Federica Leonetti (Terni, 20 settembre 1972)

Giuseppe Mascio (Terni, 18 febbraio 1964)

Giulio Menichini (Terni, 14 febbraio 1984)

Fulvio Pellegrini (Terni, 1 luglio 1971)

Gianluca Petigliani (Terni, 17 febbraio 1969)

Artur Rexho (Valona – Albania, 17 luglio 1968)

Silvano Ricci (Acquasparta – Terni, 19 gennaio 1955)

Elena Cristina Sandulesco (Tirgoviste – Romania, 23 dicembre 1974)

Jaskaran Singh (Marsciano – Perugia, 4 novembre 1999)

Alessio Zenone (Pescara, 26 maggio 1971)

PARTITO DEMOCRATICO

Candidato sindaco

Paolo Angeletti (Terni, 28 settembre 1946)

Lista

Sandro Corradi (Terni, 28 agosto 1965)

Francesco Filipponi (Terni 2 dicembre 1986)

Valdimiro Orsini (Terni 2 maggio 1959)

Tiziana Deangelis (11 ottobre 1960)

Stefano De Santis (Terni 2 giugno 1962)

Marco Bartoccini (Amelia 28 novembre 1989)

Simona Berretta (Terni 1 febbraio 1973)

Silvio Bonanno (Mesagne 27 maggio 1976)

Francesca Bottaro Terni 16 aprile 1965)

Renzo Colasanti (7 luglio 1969)

Loredana Di Pasquale (Andria 26 maggio 1978)

Paolo Garritano (Cosenza 5 ottobre 1998)

Tetyana Harbash (Ucraina 10 maggio 1970),

Patrizia Laurenti (Terni 11 ottobre 1989)

Federico Leopoldi (Terni 20 aprile 1982)

Tamara Mancini (Terni 21 luglio 1987)

Carla Marini (Terni 22 settembre 1959)

Adelina Maria Marotta (Sant’Agata di Militello 20dicembre 1991)

Mattia Nannurelli (Terni 4 dicembre 1986)

Paolo Nicoli (Terni 11 agosto 1989)

Claudio Nunzi (Otricoli 19 febbraio 1957)

Massimo Palotti (Terni 30 agosto 1973)

Damiano Parriani Terni 16 aprile 1962)

Marzia Pileri (16 marzo 1973)

Debora Santini (Terni 25 gennaio 1998)

Morena Antonietta Schiarea (Lucca 16 gennaio 1960)

Michela Stecca (Terni 14 marzo 1976)

Silvia Stefanelli (Terni 22 febbraio 1979)

Stefano Teofoli (Narni 19 settembre 1962)

Giuliano Todisco (Terni 18 dicembre 1945)

Luca Traversi (Terni 12 luglio 1961)

Mirella Virili (Terni 10 marzo 1966)

CASAPOUND

Candidato sindaco

Piergiorgio Bonomi (Terni, 20 luglio 1982)

Lista

Alessio Pagliaricci (Terni, 14 novembre 1971)

Manuele Vagnozzi (Terni, 27 maggio 1990)

Riccardo Dozi (Terni, 26 agosto 1983)

Marcello Ramozzi (Terni, 13 dicembre 1965)

Alessandro Marchi (Terni, 17 luglio 1980)

Filippo Nelli (Narni – Terni, 18 dicembre 1996)

Angelo Guidarelli (Terni, 23 agosto 1972)

Andrea Gallini (Narni – Terni, 29 maggio 1976)

Federico Clementini (Terni, 15 marzo 1990)

Riccardo Pazzaglia (Terni, 5 novembre 1970)

Andrea Allegretti (Terni, 16 marzo 1975)

Lorenzo Della Santa (Terni, 13 agosto 1986)

Vincenzo Leonardi (Narni – Terni, 23 ottobre 1968)

Gabriele Farnesi (Terni, 25 settembre 1979)

Piera Mariotti (Terni, 30 novembre 1977)

Ilaria Ciocci (Terni, 13 settembre 1986)

Sofia Cucco (Narni – Terni, 19 febbraio 1999)

Sandra Mazzetto (Terni, 18 agosto 1962)

Elisa Dozi (Terni, 21 febbraio 1990)

Sabrina Guidarelli (Terni, 6 febbraio 1967)

Irene Pesciaioli (Terni, 17 agosto 1977)

POTERE AL POPOLO

Candidato sindaco

Emiliano Camuzzi (Terni, 6 aprile 1974)

Lista

Rainone Pierluigi (Roma, 1 ottobre 1979)

Angeletti Alessandro (Terni, 30 marzo 1979)

Arborio Brunello (Terni, 2 maggio 1964)

Attili Edoardo (Amelia, 20 luglio 1979)

Benedetti Nicolò (Umbertide, 21 marzo)

Berretta Gabriele (Terni 23 marzo 1973)

Bosi Eva (Terni, 1 agosto 1980)

Calderigi Benedetta (Terni 17 agosto 1988)

Cesarini Federica (Terni, 13 aprile 1983)

Chistolini Michael (Terni 16 marzo 1986)

Giovenali Elisa (Terni 7 settembre 1981)

Grossi Roberto (Terni, 24 aprile 1965)

Longari Alice (Terni, 28 maggio 1995)

Maffione Barbara (Napoli, 12 giugno 1977)

Mariucci Giorgia (Terni 29 ottobre 1985)

Nannini Nicolò (Terni, 5 giugno 1994)

Olivi Andrea (Terni 4 maggio 1990)

Ricci Cinzia (Narni, 17 ottobre 1979)

Rumualdi Milena (Todi, 3 settembre 1974)

Scaccetti Francesco (Terni, 9 luglio 1995)

Scarficcia Annamaria (Terni, 1 febbraio 1947)

Tobia Silvia (Terni, 4 giugno 1982)

Tobia Valerio (24 aprile 1983)

Viali Stefano (Narni, 30 agosto 1987)

Vitiello Matteo (Terni, 20 ottobre 1987)

M5S

Candidato sindaco

Thomas De Luca (Terni, 28 giugno 1988)

Lista

Pococacio Valentina (Terni, 28 aprile 1979)

Braghiroli Patrizia (Terni 19aprile 1970)

Pasculli Federico (Terni, 18 febbraio 1976)

Bartolomei Serenella (Foligno, 31 gennaio 1970)

Beleggia Mara (Roma, 30 novembre 1976)

Bellezza Guarltiero (Terni, 30 marzo 1967)

Cassetta Paolo (Terni, 16 ottobre 1967)

Ciuffetti Stefano (Tarano 22 ottobre 1962)

Cozza Marco (Terni, 21 marzo 1970)

Crisostomi Oreste (Terni 21 agosto 1982)

Fama Alessandro (Roma, 25 aprile 1990)

Fiorelli Claudio (Terni, 26 maggio 1972)

Francia Monica (Terni, 07 luglio 1962)

Fucina Gianluca (Terni, 17 marzo 1976)

Gabassi Francesca (Terni, 28 settembre 1970)

Gallini Mario Fabrizio (Terni 25 ottobre 1950)

Lucentini Damiana (Narni 16 marzo 1981)

Mancini Davide (Terni 10 dicembre 1983)

Marasco Filippo Giovanni (Catanzaro, 20aprile 1974)

Mercuri Matteo (Terni, 13 giugno 1975)

Monari Francesca (Terni, 14 aprile 1975)

Moscioni Fabio (Terni, 10 aprile 1967)

Oliva Antonio (Terni, 05 luglio 1967)

Palumbo Michele (Terni, 27 settembre 1991)

Paterni Michela (Terni, 24 settembre 1969)

Pistelli Claudio (Roma, 27 luglio 1959)

Porchetti Francesco (Terni, 07 agosto 1985)

Rossi Valentina (Roma, 25aprile 1977)

Silvi Simona (Terni, 23 giugno 1966)

Simonetti Luca (Terni, 8 marzo 1975)

Tobia Comunardo (Terni, 16 maggio 1961)

Vignaroli Marco (Terni, 26 maggio 1963)

PARTITO COMUNISTA

Candidato sindaco

Mariano De Persio (Roma, 9 giugno 1969)

La lista

Anna Zenoni (Terni, 3 luglio 1956)

Eduardo De Dominicis (Terni, 13 luglio 1989)

Michele Paciaccioni (Amelia, 7 luglio 1987)

Mario La Penna (Ferrara, 28 febbraio 1958)

Riccardo Martelli (Terni, 2 luglio 1967)

Giovanni Giacomini (Terni, 11 febbraio 1989)

Guido Giacomini (Terni, 5 febbraio 1991)

Erica Giardinieri (Terni, 20 maggio 1997)

Ivan William Clementucci (Roma, 5 marzo 1995)

Mara Zenoni (Assisi, 15 marzo 1994)

Marco Agulli (Terni, 3 luglio 1989)

Giuliano Guardaroba (Terni, 6 gennaio 1998)

Francesco Monticelli (Napoli, 9 settembre 1964)

Francesca Antonini (Umbertide, 12 dicembre 1994)

Flavio Morosini (Assisi, 31 agosto 1994)

Eleonora Trippa (Terni, 29 maggio 1997)

Nello Zenoni (Terni, 7 marzo 1949)

Angelica Trippa (Terni, 22 marzo 1999)

Monica Gaetini (Monterotondo, 15 aprile 1961)

Filippo Capponi Brunetti (Spoleto, 14 gennaio 1988)

Isabella Zilahi De Gyurgyokai (Roma, 12 marzo 1981)

SENSO CIVICO

Candidato sindaco

Alessandro Gentiletti (Terni, 7 febbraio 1983)

Lista

Antonio Iannoni (Terni, 14 febbraio 1971)

Jacopo Borghetti (Terni, 9 ottobre 1981)

Giancarlo Bertuzzi (Mantova, 10 aprile 1959)

Federica Burgo (Terni, 7 agosto 1991)

Americo Campanari (Pieve Torina, 1° giugno 1953)

Daniela Cioci (Pioraco, 31 giugno 1950)

Alessandro Cirocchi (Terni, 27 febbraio 1983)

Futura Ciotti (Terni, 1° aprile 1989)

Veronica Contessa (Terni, 1° settembre 1983)

Antonella Dello Stritto (Terni, 2 settembre 1984)

Pier Giorgio Di Patrizi (Terni, 12 gennaio 1984)

Emanuele Di Benedetti (Terni, 12 luglio 1969)

Filippo Formichetti (Terni, 30 gennaio 2000)

Giovanni Galli (Terni, 2 marzo 1955)

Manuela Latini (Narni, 5 ottobre 1951)

Rita Mica (Terni, 16 marzo 1960)

Leonardo Micheli (Terni, 8 novembre 1981)

Alessio Molinari (Terni, 27 luglio 1974)

Maria Rita Micheli (Terni, 30 giugno 1954)

Andrea Pastore (Terni, 9 maggio 1989)

Riccardo Pazienza (Terni, 19 settembre 1982)

Cristiana Petrignani (Terni, 4 gennaio 1989)

Georgeta Poenaru (Adjud, Romania, 6 luglio 1967)

Massimiliano Proietti (Montecastrilli, 9 maggio 1976)

Marco Ratini (Terni, 8 febbraio 1978)

Chiara Scialdone (Assisi, 10 marzo 1995)

Alessandro Venturi detto ‘Spartaco’ (Umbertide, 3 novembre 1983)

Nicola Zingarelli (Terni, 19 ottobre 1985)

LEGA

Candidato sindaco

Leonardo Latini (Terni, 14 giugno 1974)

Lista

Fiorini Emanuele (Terni, 3 dicembre 1981)

Alessandrini Valeria (Terni 28 agosto 1975)

Antonietti Stefano detto Toni (Terni, 13 dicembre 1977)

Apollonio Federica (Terni 4 aprile 1974)

Armillei Sergio (Rieti, 20 luglio 1958)

Bartolini Valerio 17 giugno 1981)

Bordoni Leonardo (19 settembre 1973)

Brugia Maria Cristina (Terni, 8 giugno 1963)

Cannella Luisa (Gragnano (Na), 26 agosto 1977)

Carrieri Michelangelo (Terni, 19 marzo 1982)

Ceccotti Cristiano (Terni, 15 agosto 1976)

Cicchini Paolo (Terni, 2 giugno 1943)

Cini (Federico (Todi, 31 dicembre 1994)

Conti Alfio (Narni, 4 novembre 1958)

Cremonesi Marco (Terni, 5 novembre 1966)

Fadda Federico (Terni, 30 marzo 1971)

Festuccia Roberta (Terni, 3 giugno 1969)

Francescangeli Sara (Terni, 8 giugno 1972)

Gubbiotti Marco (Terni, 24 marzo 1963)

Laureti Nelly (Terni, 4 agosto 1944)

Leonelli Anna Maria (Terni, 11 novembre 1954)

Maggiora Devid (Terni, 4 settembre 1979)

Margaritelli Anna (Terni, 18 gennaio 1969)

Melasecche Germini Enrico (Perugia, 1 luglio 1948)

Musacchi Doriana (Narni, 28 gennaio 1968)

Pincardini Paola (Cagli (Pu), 15 novembre 1969)

Pocaforza Francesco (Terni, 26 settembre 1992)

Presciuttini Mirko (Terni, 21 ottobre 1973)

Salvi Dario (Terni, 27 marzo 1975)

Santini Monia (Spoleto, 23 settembre 1970)

Silvani Giulia (Terni, 16 settembre 1973)

Spezzi Annalisa (Terni, 6 settembre 1984)

FORZA ITALIA

Candidato sindaco

Leonardo Latini (Terni, 14 giugno 1974)

La lista

Giuliana Antonini (Terni, 30 aprile 1936)

Sonia Bertocco (Terni, 2 novembre 1965)

Arianna Bianchi (Terni, 24 agosto 1995)

Renato Bizzarri (Narni, 24 settembre 1970)

Federico Brizi (Terni, 14 maggio 1977)

Valentino Caporicci (Terni, 10 aprile 1945)

Giovanni Castellini Rinaldi (Terni, 23 dicembre 1994)

Valeria D’Acunzo (Terni, 20 giugno 1973)

Rosita De Matteis (Terni, 18 giugno 1972)

Antonello Di Raimo Marrocchi (Terni, 1° dicembre 1955)

Lucia Dominici (Terni, 18 ottobre 1984)

Stefano Fatale (Terni, 12 marzo 1977)

Raffaello Federighi (Terni, 14 novembre 1956)

Francesco Maria Ferranti (Terni, 30 maggio 1977)

Morena Ficola (Terni, 27 agosto 1967)

Claudio Garofoli (Terni, 27 ottobre 1961)

Giovanni Alberto Geri (Terni, 29 aprile 1999)

Gabriele Ghione (Terni, 17 aprile 1959)

Roberto Liurni (Terni, 2 aprile 1968)

Alfonc Makaj (Lezhe – Albania, 9 gennaio 1966)

Valerio Mecarelli (Terni, 14 dicembre 1949)

Oliviero Minocchi (Stroncone, 17 luglio 1956)

Maurizio Montagnini (Terni, 23 giugno 1956)

Riccardo Ortenzi (Terni, 9 ottobre 1986)

Roberta Persichetti (Terni, 6 dicembre 1953)

Fabio Petrucci (Montecastrilli, 27 luglio 1967)

Elena Prola (Roma, 5 maggio 1965)

Tiziana Rossi (Terni, 22 agosto 1966)

Vittorina Sbaraglini (Terni, 13 luglio 1959)

Rolando Sciarrini (Baschi, 18 maggio 1945)

Francesca Teodori (Terni, 4 giugno 1981)

Filippo Vena (Terni, 2 gennaio 1996)

FRATELLI D’ITALIA

Candidato sindaco

Leonardo Latini (Terni, 14 giugno 1974)

Lista

Cecconi Marco Celestino (Terni, 5 agosto 1962)

Agnusdei Pensi Letizia (Terni, 14 dicembre 1974)

Bellachioma Carla (Arrone 10 novembre 1954)

Bellantone Angela (Terni, 16 agosto 1976)

Blasi Fausta (Terni, 19 dicembre 1962)

Bruschini Beatrice (Marsciano, 13 febbraio 1977)

Buzzi Maria Vittoria (Rieti, 14 maggio 1958)

Cacchioni Roberta (Terni 4 settembre 1978)

Calzolai Patrizio (Terni, 25 febbraio 1978)

Campi Paola (Terni 28 giugno 1942)

Cecconelli Maurizio (Foligno 12 agosto 1965)

Ciani Fiorella (Spoleto 1 febbraio 1959)

Cresta Fabio (Terni, 31 agosto 1970)

Giuliani Andrea (Terni, 9 giugno 1969)

Guerrini Paolo (Amelia, 29 marzo 1954)

Mariani Monica (Terni, 23 luglio 1972)

Martinelli Giacomo (Terni, 26 febbraio 1988)

Masselli Orlando (Terni, 28 luglio 1967)

Merigiola Patrizia (Terni, 3 ottobre 1958)

Montagna Roberta (Terni, 14 gennaio 1979)

Pandori Rita (L’Aquila, 25 agosto 1980)

Paparozzi Alessandra (Terni, 11 marzo 1967)

Pepegna Rita (Perugia, 17 novembre 1960)

Pietrini Alessandro (Terni, 14 settembre 1963)

Proietti Elena (Narni, 22 novembre 1987)

Rampiconi Dajana (Narni, 2 marzo 1980)

Ronchini Stefano (Terni, 3 ottobre 1950)

Rulli Vera (Terni, 25 giugno 1981)

Salemme Roberto (Terni, 29 ottobre 1965)

Santafe Stefano (Terni, 12 novembre 1999)

Santirosi Danilo (Terni 7 marzo 1973)

Scarabbotini Francesco Maria (Foligno, 14 dicembre 1978)

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Candidato sindaco

Leonardo Latini (Terni, 14 giugno 1974)

Lista

Diego Esposito (Napoli, 3 dicembre 1958)

Agnese Agrò (Foligno 18 gennaio 1987)

Maurizio Agrò (Terni 5 maggio 1956)

Simone Antonelli (Terni, 1 gennaio 1986)

Enrico Bistocchi (Perugia, 9 febbraio 1972)

Mauro Cardaio (Acquasparta, 5 giugno 1980)

Maria patrizia Cecchini (Terni, 18 febbraio 1974)

Gaia Corrieri (Roma, 21 dicembre 1987)

Agnese Fabbretti (Terni, 13 settembre 1983)

Gemma Gagliardi (Terni 25 maggio 1976)

Claudio Iacono (Pisa, 28 settembre 1962)

Giovanna Janni (Ancona, 18 luglio 1939)

Gabriella Mailia (Terni, 11 luglio 1961)

Giovanni Mazzotta (San Pietro in Lama (Le), 16 maggio 1952)

Raffaele Natini (Terni, 23 settembre 1948)

Maria Angelina Piscolla (Campobasso 3 febbraio 1953)

Carlo Rizzi (Terni 30 marzo 1961)

Giacomo Rizzi (Narni, 29 luglio 1994)

Tony Taglioni (Terni, 15 agosto 1969)

Nicolò Valentini (Terni, 9 agosto 1995)

Marco Venturi (Todi, 10 dicembre 1978)

TERNI CIVICA

Candidato sindaco

Leonardo Latini (Terni, 14 giugno 1974)

Lista

Bartolucci Roberta (Terni, 4 novembre 1959)

Bevilacqua Giuseppina (Terni 18 febbraio 1966)

Carelli Roberto (Terni 16 dicembre 1964)

Castiglione Alessia (Terni, 1 aprile 2000)

Ceccotti Giovanni (27 dicembre 1965)

Chiatti Christian (3 marzo 1968)

Cocalon Ramos Edwin Manuel (Lima (Perù), 3 aprile 1966)

Foti Nunzio (Reggio Calabria 5 febbraio 1953)

Gili Stefania (Torino, 12 maggio 1958)

Gregori Cristiano (Terni, 1 marzo 1974)

Listanti Katia (Gallese (VT), 10 febbraio 1959)

Lucarini Franco (Foligno, 13 gennaio 1956)

Mammoli Eros (Terni 23 gennaio 1982)

Morici Alessandro (Terni, 2 ottobre 1980)

Norcia Giorgio Adeaodato (Modica (RG), 5 maggio 1953)

Pacetti Roberta (Terni, 30 aprile 1971)

Passagrilli David (Terni, 18 gennaio 1990)

Persichetti Andrea (Terni, 4 dicembre 1991)

Petroni Annalisa (Terni, 7 aprile 1982)

Pinsaglia Federica (Narni, 2 febbraio 1974)

Renzi Umbra (Terni, 16 settembre 1960)

Rossi Michele (Terni 24 giugno 1975)

Rostini Katia (Terni, 5 aprile 1950)

Rufini Massimo (Roma, 29 maggio 1962)

Sacco Morena (Terni, 17 giugno 1956)

Scimiterna Luca (Terni 13 agosto 1988)

Spiriti Santina (Corchiano (VT) 11 agosto 1946)

Teofoli Cristina (Terni, 24 agosto 1969)

Tommasi Stefania (Foligno, 28 gennaio 1968)

Valentini Franco (Montebuono (RI), 3 ottobre 1947)

Valloscuro Cristiano (Terni, 22 luglio 1981)

Vincenzi Tiziana (Terni, 14 giugno 1968)

PRIMA TERNI

Candidato sindaco

Andrea Rosati (Terni, 2 ottobre 1964)

Lista

Amid Alilaga (Albania, 18 dicembre 1962)

Roberto Broccucci (Terni, 23 aprile 1997)

Franco Bruno (Terni, 31 marzo 1963)

Angela Carnicelli (Venezia, 10 febbraio 1957)

Veronica Carpioni (Terni, 17 gennaio 1998)

Riccardo Celi (Terni, 04 marzo 1969)

Agnese Chiappalupi (Terni, 14 settembre 1995)

Gianluca Covicchio (Terni, 24 agosto 1969)

Francesco D’Angelo (Popoli (Pe), 10 aprile 1963)

Luigi D’Antonio (Roma, 05 ottobre 1978)

Charles Dadiè Dago (Costa D’Avorio, 02 marzo 1962)

Maurizio Domenici (Terni, 25 luglio 1969)

Francesco Evangelisti (Terni, 31 agosto 1991)

Alessandro Ferretti (Terni, 04 luglio 1969)

Liliana Ferri (Terni, 24 dicembre 1992)

Gianluca Gentili (Terni, 18 agosto 1964)

Paolo Giampieri (Montefranco, 14 marzo 1969)

Franco Lagomarsini (Terni, 9 maggio 1962)

Federico Liberati (Terni, 31 agosto 1995)

Elisabetta Manini (Terni, 15 luglio 1968)

Nicoletta Marchesini (Terni, 06 luglio 1967)

Marco Natali (Terni, 08 aprile 1965)

Tiziana Pascasi (Terni, 15 aprile 1970)

Pasquale Rocco (Castel San Giorgio (Sa), 13 giugno 1969)

Debora Salzone (Taurianova (Rc), 05 marzo 1976)

Maria Tiziana Tazza (Terni, 09 marzo 1955)

Sara Trastulli (Terni, 10 febbraio 1982)